Jihočeský kraj má 343 chráněných území, naposled přibylo 11 lokalit

V Jihočeském kraji bylo na přelomu let 2023 a 2024 na ploše přes 2000 kilometrů čtverečních 343 zvláště chráněných území. Jejich celková rozloha byla 21,4 procenta z celkové výměry kraje a mezi kraji byl její podíl pátý nejvyšší. Největší plochy zaujímají chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava, Třeboňsko nebo Blanský les. V posledních letech se maloplošná chráněná území na jihu Čech rozrostla o 11 lokalit. Loni nové chráněné území v kraji nepřibylo. Letos by mělo vzniknout u Českého Krumlova v oblasti kopce Ptačí hrádek. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu a Jihočeského kraje."V loňském roce došlo pouze k přehlášení u devíti oblastí. To znamená, že už tam byla přírodní památka nebo rezervace a došlo k úpravě zřizovacího předpisu, protože obsah už neodpovídá současným normám, jsou tam jiné předměty ochrany, území je třeba upravit apod.,“ řekl vedoucí Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 na krajském úřadě Milan Vlášek. Šlo například o Zábrdskou skálu nebo Pančice na Prachaticku a Mutenskou oboru na Jindřichohradecku. Aktuálně je před dokončením správního řízení vznik přírodní památky Ptačí hrádek u Českého Krumlova o rozloze 24 hektarů, kde se nachází významné lesy a byliny, dodal Vlášek.

Velkoplošná chráněná území na jihu Čech tvoří CHKO Šumava, Třeboňsko a Blanský les s rozlohou 1641 kilometrů čtverečních a částí Národního parku Šumava o výměře 340 kilometrů čtverečních.

Mezi 339 maloplošných chráněných území o rozloze 171 kilometrů čtverečních patří 17 národních přírodních památek, například Hojná voda, Prameniště Blanice, a deset národních přírodních rezervací, například Velká Niva, Žofínský prales. Vrbenské rybníky u Českých Budějovic, Dívčí kámen nebo Borkovická blata patří mezi 113 přírodních rezervací. Do 199 přírodních památek se řadí například Kadovský viklan nebo Židova strouha.

V letech 2022 až 2023 se jihočeská maloplošná chráněná území rozrostla o 11 lokalit. Naopak byla zrušena jedna přírodní památka, Lhota u Dynína. V roce 2022 bylo vyhlášeno sedm přírodních památek, a to Rybník Motovidlo v okrese České Budějovice a dalších šest na Jindřichohradecku, kde to byly rybníky Walden, Mnišský, Osika, Rybník Růže, Vosecký a Koštěnický potok.

O rok později vznikly další dvě přírodní památky v okrese Prachatice, Tejmlov a Zlatý potok v Pošumaví, a dvě přírodní památky v okrese Český Krumlov, Velký Hodonický rybník, Pohoří na Šumavě.

Největší část z výměry okresu, přes 55 procent, zaujímala zvláště chráněná území na Prachaticku, kde většinu tvořil Národní park a CHKO Šumava a kde bylo 75 chráněných území, což je druhé největší číslo. Na prvním místě je Českokrumlovsko s 76 chráněnými územími, ale chráněná území tam zaujímají 35,8 procenta rozlohy, kde největší plochu zabírá CHKO Šumava.

