Jihočeský kraj zakládá společnost po přípravu malého modulárního reaktoru

Jihočeský kraj společně s dalšími subjekty zakládá společnost South Bohemia Nuclear Park. Bude pracovat na tom, aby v lokalitě jaderné elektrárny Temelín vznikl malý modulární reaktor (SMR), který by vyráběl elektřinu pro region. Partnerem Jihočeského kraje v nové společnosti budou ČEZ a Ústav jaderného výzkumu (ÚJV) Řež. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Založení společnosti South Bohemia Nuclear Park schválili na svém dnešním zasedání jihočeští zastupitelé. Malý modulární reaktor v Temelíně by byl prvním zařízením tohoto druhu v České republice. "Jaderná energetika ve světě se posouvá do podoby, kdy už jaderné reaktory nemusí být obrovské zalité ve stovkách tun betonu. Vyvíjejí se malé modulární reaktory, jejichž rozloha zabere plochu přibližně jako fotbalové hřiště. Věřím, že do budoucna budou v Evropě vyrůstat podobné reaktory, které budou elektřinou zásobovat regiony nebo města," řekl Kuba.

Současná vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) má v programu podporu výzkumu a vývoje menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) definuje malé, střední a velké reaktory podle výstupního elektrického výkonu. Jako malé reaktory jsou klasifikovány reaktory do 300 MWe (elektrický výkon generátoru).

Podle Kuby South Bohemia Nuclear Park vytvoří zázemí pro vědce, experty a vývojáře, kteří budou vytvářet podmínky pro schvalování SMR v České republice. Nyní podobné licenční procesy nabízejí společnosti v USA. "Byl bych rád, aby v jižních Čechách vzniklo centrum, které do budoucna bude hrát velkou roli na poli těchto technologií," uvedl hejtman.

Podle něj navíc SMR nabízí ekonomicky dostupnější alternativu než klasická jaderná elektrárna. Náklady na vybudování malého modulárního rektoru jsou mnohonásobně nižší. "Klasická, velká jaderná elektrárna je limitována obrovskými stavebními pracemi a stovkami tun železa a betonu, které v ní jsou. Ale samozřejmě i u malých modulárních reaktorů musí být zachována stejná bezpečnost, nebo se dokonce ještě zlepšuje proti velkým jaderným elektrárnám. Posouváme se tak do situace, kdy reaktory budou menší a budou se jednodušeji stavět," řekl Kuba. SMR by také mohly vyřešit i závislost ČR na ruském plynu a přechod na bezemisní energetiku. V Temelíně by malý modulární reaktor mohl být kolem roku 2034.

