https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jmenovani-turka-vladnim-zmocnencem-pro-klima-je-podle-ekologickych-aktivistu-ucelove
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jmenování Turka vládním zmocněncem pro klima je podle ekologických aktivistů účelové

12.1.2026 16:20 (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | MŽP
Jmenování poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal bylo podle ekologů, které oslovila ČTK, účelové. Motoristé tak podle nich dokazují, že nemají základní předpoklady pro správu ministerstva životního prostředí. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům po dnešním jednání vlády řekl, že jde o dočasné řešení. Turek byl kandidátem vládní koalice na ministra životního prostředí, ale prezident Petr Pavel ho odmítl jmenovat.
 
"Filip Turek nemá žádné předpoklady pro to být vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Bohužel o ochranu přírody tady vůbec nejde. Motoristé se ho zkrátka snaží dostat na ministerstvo životního prostředí, a když to nejde jako ministra, tak zkouší další možnost, která je navíc podle právníků obcházením ústavních pravidel," uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

Turkovo jmenování vládním zmocněncem je podle něj účelovým manévrem, který mu má umožnit působit na ministerstvu. "Jde o výsměch životnímu prostředí a klimatické agendě," dodal.

Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh míní, že zřízením role zmocněnce Motoristé znovu dokazují, že nemají základní předpoklady pro správu resortu. "Ministerstvo nemůže řídit někdo bez řádného jmenování, narazil by na řadu praktických překážek a oslabil by váhu ministerstva. A představa, že obsahem práce bude pronásledovat mytické strašidlo jménem Green Deal zase ukazuje, že Motoristé vůbec nemají ponětí o skutečné agendě úřadu, na který se neustále tlačí," řekl.

Turek podle prezidenta Pavla opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise adresovaném Babišovi k důvodům, proč odmítl Turka jmenovat členem vlády.

Ministerstvo životního prostředí je podle Koželouha zejména od toho, aby chránilo českou přírodu i zdraví lidí a pomáhalo domácnostem i obcím se snižováním účtů za energie a s modernizací ekonomiky.

Ministerstvo povede nadále předseda Motoristů Petr Macinka, který je pověřený jeho dočasným řízením. Turek má koordinovat klimatickou politiku mezi resorty, věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami, zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a zastupovat bude Českou republiku na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Filip Turek se stal zmocněncem pro klimatickou politiku. Podle Fialy nemůže nahradit ministra, šlo by o obcházení ústavy Strakova akademie Foto: Miloslav Rejha (User:M.Rejha) Wikimedia Commons Experti: Pokud Babiš nechce podat kompetenční žalobu, moc možností vláda nemá Petr Macinka Foto: Motoristé sobě Klub Motoristů vyjádřil podporu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist