Jmenování Turka vládním zmocněncem pro klima je podle ekologických aktivistů účelové
Turkovo jmenování vládním zmocněncem je podle něj účelovým manévrem, který mu má umožnit působit na ministerstvu. "Jde o výsměch životnímu prostředí a klimatické agendě," dodal.
Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh míní, že zřízením role zmocněnce Motoristé znovu dokazují, že nemají základní předpoklady pro správu resortu. "Ministerstvo nemůže řídit někdo bez řádného jmenování, narazil by na řadu praktických překážek a oslabil by váhu ministerstva. A představa, že obsahem práce bude pronásledovat mytické strašidlo jménem Green Deal zase ukazuje, že Motoristé vůbec nemají ponětí o skutečné agendě úřadu, na který se neustále tlačí," řekl.
Turek podle prezidenta Pavla opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise adresovaném Babišovi k důvodům, proč odmítl Turka jmenovat členem vlády.
Ministerstvo životního prostředí je podle Koželouha zejména od toho, aby chránilo českou přírodu i zdraví lidí a pomáhalo domácnostem i obcím se snižováním účtů za energie a s modernizací ekonomiky.
Ministerstvo povede nadále předseda Motoristů Petr Macinka, který je pověřený jeho dočasným řízením. Turek má koordinovat klimatickou politiku mezi resorty, věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami, zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a zastupovat bude Českou republiku na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních.
