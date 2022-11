Jurečka chystá schůzku se Zemanem, pak by se s ním mohl sejít Hladík

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) se chce v příštích dvou týdnech sejít s prezidentem Milošem Zemanem. Poté podle něj nadejde čas pro to, aby s hlavou státu jednal i kandidát lidovců na ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který má nyní prostor vysvětlovat svou roli v korupční kauze kolem přidělování bytů v Brně. Jurečka to novinářům řekl poté, co dnes dočasně převzal řízení ministerstva po rezignaci Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL).

Hubáčková opustila svou funkci po necelém roce ze zdravotních důvodů. Hladíkův nástup ale zbrzdila policejní razie související s korupční kauzou okolo přidělování bytů v Brně. Policisté mimo jiné zasahovali i v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu, kde končil jako primátorčin náměstek. Hladík v případu není obviněný. KDU-ČSL mu později vyjádřila podporu a na jeho nominaci trvá.

Jurečka řekl, že by se jeho schůzka s prezidentem mohla uskutečnit příští, nebo přespříští týden. "Následně by se s prezidentem mohl setkat pan Hladík," uvedl. Lidovecký místopředseda nyní podle něj otevřeně odpovídá na otázky médií, veřejnosti či některých poslaneckých klubů, a vytváří tak prostor pro to, aby se okolnosti kolem brněnské kauzy vyjasnily a mohl být jmenován. Jurečka je s jeho vysvětlením spokojený.

Po dnešním převzetí vedení úřadu tak Jurečka počítá s tím, že v jeho čele bude zhruba čtyři týdny. Chce pracovat naplno, zúčastnit se potřebných akcí úřadu k českému předsednictví či pokračovat v přípravách legislativy. "Máme i několik tisků v Poslanecké sněmovně, které bych chtěl, aby se v jednání posunula kupředu," uvedl. Agenda MŽP je podle něj dnes důležitá z hlediska klimatických změn, řeší navíc i otázky, jako jsou nedostatek vody a eroze, ale i aktuální výzvy včetně energetické krize.

Jurečka také řekl, že zřejmě už v řádu dní MŽP spustí nový dotační podprogram Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light). Nízkopříjmovým domácnostem, kterým chybí peníze ke spolufinancování dotace z klasické Nové zelené úsporám, má přispět na jednoduchá opatření pro úsporu energií. Dotace bude určena třeba na výměnu oken či zateplení fasád.

Podprogram bude podle dřívějších informací ministerstva financován z peněz Modernizačního fondu. Jeho parametry MŽP teprve představí, včetně toho které konkrétní skupiny obyvatel na dotaci dosáhnou. Maximální výše dotace pro jednu domácnost bude 150.000 korun.

Hubáčková věří tomu, že toho ministerstvo za necelý rok pod jejím vedením zvládlo dost. Dařilo se posouvat legislativní práce, například poslat k připomínkám ústavní ochranu vody či předpis o zemědělském půdním fondu. Je spokojená i s posuny v dotačních titulech a činností ministerstva kolem energetické krize. Poučení ve smyslu nutnosti lépe zabezpečit protipožární ochranu pak podle ní přinesl letní požár v národním parku České Švýcarsko, při kterém oheň zasáhl plochu přesahující 1000 hektarů.

