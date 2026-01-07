https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/macinka-vyloucil-ze-by-kvuli-pavlove-rozhodnuti-motoriste-opustili-vladu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Macinka vyloučil, že by kvůli Pavlově rozhodnutí Motoristé opustili vládu

7.1.2026 20:02 | PRAHA (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | MŽP
Předseda Motoristů Petr Macinka vyloučil, že by strana opustila vládu kvůli tomu, že prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Řekl to novinářům při příchodu na večerní jednání poslaneckého klubu Motoristů. Podle jeho předsedy Borise Šťastného prezident svým rozhodnutím porušuje ústavu.
 
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes prezidentovi po dohodě s Motoristy přinesl nominaci Turka na člena vlády. Pavlova pozice se ani poté nezměnila, Babišovi zašle i písemnou odpověď. Motoristé nadále trvají na tom, že Turek je jejich jediným kandidátem na ministra životního prostředí. O dalším postupu se nyní klub radí.

Kompetenční žalobu proti prezidentovi nadále Macinka vylučuje. Podle něj po ní Pavel touží proto, aby mu Ústavní soud přidal nějaké pravomoci. "Určitě nepůjdeme cestou deinstalace parlamentní demokracie, že z ní budeme dělat prezidentskou," podotkl Macinka, který je dočasně pověřený vedením ministerstva životního prostředí. "Myslím, že existují nějaké jiné kroky, které můžeme udělat a mohou mít podobnou váhu," podotkl.

"Pokud by to mělo být tak, že pan prezident tímto svým krokem hodlá rozbít koalici tak, aby Motoristé odešli a byli nahrazeni některou z jemu ideově bližších stran, tak to se tedy hluboce mýlí," řekl dále Macinka. "Situace má jedno jednoduché řešení, že pan prezident naplní literu ústavy a jmenuje Filipa Turka ministrem. Všechno ostatní už je jenom zbytečný problém na všech frontách," dodal ministr zahraničí.

Na obou resortech se mu podle jeho slov podařilo sestavit týmy, které zabezpečí chod úřadů. Z dlouhodobého hlediska ale Macinka považuje plnohodnotné neobsazení ministerstva životního prostředí za komplikaci. "Přestávám rozumět tomu, proč pan prezident natolik trvá na tom, aby komplikoval chod vlády a ministerstva životního prostředí. Nerozumím jeho téměř iracionálnímu boji za ministerstvo životního prostředí, se kterým zrovna on nemá co do agendy společného vůbec nic," dodal Macinka.

Šťastný uvedl, že v minulých měsících opakoval, že nevěří v to, že by prezident porušil ústavu a Turka nejmenoval. "Dnes se tak stalo," podotkl. Motoristé se podle něj musí poradit o dalším postupu.

Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Babiš dnes uvedl, že Pavel odmítá Turka jmenovat, i když se ho premiér snažil přesvědčit, že by měl dostat šanci.

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: MŽP Pavlova pozice ke jmenování Turka ministrem se nemění, Motoristé na něm trvají Strakova akademie Foto: Miloslav Rejha (User:M.Rejha) Wikimedia Commons Programové prohlášení vyvolává kritiku i podporu mezi zájmovými skupinami Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Novými náměstky na MŽP jsou Martin Weiss a Vladislav Smrž

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist