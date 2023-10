K dotaci na výměnu kotlů se v Královéhradeckém kraji registrovalo 120 žadatelů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Královéhradecký kraj letos přijal 120 žádostí v celkové výši 19,5 milionu korun na poskytnutí dotace na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva. Kraj na to letos vyčlenil 63 milionů korun. Příjem žádostí skončil v srpnu, řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Podpora u tepelných čerpadel je možná až do 180 000 korun a u kotlů na biomasu až do 130 000 korun. Dotace může činit až 95 procent.

Letošní podpora na takzvané kotlíkové dotace a také zájem o ně je výrazně nižší než v minulosti, protože cílovou skupinu ministerstvo životního prostředí zúžilo jen na starobní a invalidní důchodce, případně příjemce příspěvku na bydlení, uvedli zástupci kraje.

"Kraj loni vyčlenil na kotlíkové dotace 135 milionů korun. Bylo přijato celkem 1265 žádostí, z nichž 676 bylo již ukončeno, 444 se zpracovává a 145 zájemcům dotace nebyla poskytnuta. V této předposlední výzvě bylo ještě možné v omezené míře žádat o plynové kotle a oprávněnými žadateli byly též nízkopříjmové domácnosti, nikoli pouze důchodci a příjemci příspěvku na bydlení," řekl dnes ČTK Lechmann.

V prvním čtvrtletí 2024 se otevře další dotační výzva na výměnu neekologických kotlů s průběžným příjmem žádostí do 31. srpna 2024. Podle zástupců kraje se výraznější změny v nastavení podmínek po žadatele oproti letošnímu roku nechystají.

Kraj přijímá žádosti o takzvané kotlíkové dotace od roku 2016 a dosud rozdělil žadatelům přes 600 milionů korun.

