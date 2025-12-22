https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/k-novelam-o-platnosti-posudku-eia-pro-okruh-v-praze-se-vlada-postavila-neutralne
K novelám o platnosti posudku EIA pro okruh v Praze se vláda postavila neutrálně

22.12.2025 17:14 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
K možnému prodloužení platnosti kladného posudku o vlivu chybějící části vnitřního silničního okruhu v Praze na životní prostředí (EIA) se dnes vláda postavila neutrálně. Podle závěrů jednání kabinetu přijala shodné stanovisko k návrhu hlavního města i k návrhu opozičních pirátských poslanců. Obě předlohy řadí místní silnice první třídy do okruhu staveb, u nichž je možné platnost stanoviska EIA opakovaně prodlužovat.
 
Pražská předloha mění za tímto účelem přechodné ustanovení zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Pirátská novela upravuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Stanovisko EIA by podle ní bylo možné prodloužit nejvýše třikrát.

Hlavní město chce úpravou vrátit místní silnice první třídy mezi výjimky pro opakované prodloužení platnosti stanoviska EIA, což znemožnila novela z roku 2023. Cílem pirátské novely je podle zdůvodnění zajištění zvláštního režimu pro vybrané záměry místních komunikací první třídy v metropolitních rozvojových oblastech Prahy, Brna a Ostravy se stanovisky EIA vydanými před rokem 2024. Možnost prodloužení by se nevztahovalo na stanoviska, jejichž platnost zanikla.

Platnost stanoviska EIA pro dostavbu vnitřního okruhu v Praze skončí v říjnu 2027. Pokud by se mezi výjimky nedostal, musel by magistrát podle dřívějších informací získat do té doby aspoň nepravomocné povolení dostavby. V opačném případě by musel získat nové stanovisko EIA, což by trvalo roky.

Z vnitřního silničního okruhu v Praze zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8. Městský okruh staví Praha ze svých peněz. V provozu je v úsecích z Pelc-Tyrolky převážně tunely k Barrandovskému mostu a dál po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy začal v září 2015 sloužit řidičům tunel Blanka.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
