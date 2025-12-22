K novelám o platnosti posudku EIA pro okruh v Praze se vláda postavila neutrálně
Hlavní město chce úpravou vrátit místní silnice první třídy mezi výjimky pro opakované prodloužení platnosti stanoviska EIA, což znemožnila novela z roku 2023. Cílem pirátské novely je podle zdůvodnění zajištění zvláštního režimu pro vybrané záměry místních komunikací první třídy v metropolitních rozvojových oblastech Prahy, Brna a Ostravy se stanovisky EIA vydanými před rokem 2024. Možnost prodloužení by se nevztahovalo na stanoviska, jejichž platnost zanikla.
Platnost stanoviska EIA pro dostavbu vnitřního okruhu v Praze skončí v říjnu 2027. Pokud by se mezi výjimky nedostal, musel by magistrát podle dřívějších informací získat do té doby aspoň nepravomocné povolení dostavby. V opačném případě by musel získat nové stanovisko EIA, což by trvalo roky.
Z vnitřního silničního okruhu v Praze zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8. Městský okruh staví Praha ze svých peněz. V provozu je v úsecích z Pelc-Tyrolky převážně tunely k Barrandovskému mostu a dál po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy začal v září 2015 sloužit řidičům tunel Blanka.
