Kalifornské sekvoje podle prvních svědků přežily rozsáhlý požár

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Wayne Hsieh / Flickr.com

Většina sekvojí starých až 2000 let zřejmě přestála masivní lesní požár, který minulý týden zachvátil i kalifornský nejstarší přírodní park Big Basin. Ohlásil to fotoreportér agentury AP, který se vypravil na sekvojovou stezku v přírodní rezervaci v okresu Santa Cruz. Laura McLendonová z fondu, jenž se věnuje ochraně sekvojí a jejich životního prostředí, to označila za výbornou zprávu.

Podle AP oheň vydržela i sekvoje, jíž se přezdívá Matka lesa; bývala vysoká přes 100 metrů a u země má její kmen v obvodu více než 21 metrů.

"Je to tak výborná zpráva, že ani nedokážu říci, jak mne uklidnila," řekla McLendonová. Zprávy z minulého týdne o tom, že přírodní park a s ním vzácné stromy shořel, podle ní byly zavádějící. Park, který leží asi 45 kilometrů jižně od San Franciska, v ohni přišel o historickou budovu vedení parku a o mnoho menších staveb a část infrastruktury. "Ale les neshořel. Růst se znovu obnoví. Všechny vzrostlé sekvoje, které jsem kdy viděla v parku Big Basin i v jiných, nesou stopy po ohni. Prošly mnoha požáry, zřejmě horšími, než byl tento," sdělila ochránkyně přírody.

AP píše, že i když sekvoje zachvátí požár, vichřice nebo blesky, dokážou ty stromy, jež nespadly, znovu obrůst. Matka lesa například mívala výšku 100 metrů a byla nejvyšším stromem v parku. Když se její vrchol jednou při silné bouři ulomil, začal z místa původního kmene růst nový výhon.

Už v pondělí po požáru bylo v lese slyšet datle ťukat na kmeny a hledat hmyz, občas se ozvalo hrozivé praskání, když odpadávaly uhořené větve.

Park Big Basin se poprvé otevřel v roce 1902 a stal se základem ochrany sekvojí. Dnes ho každoročně navštíví až 250 000 lidí z celého světa, po sekvojové stezce prošly miliony návštěvníků. Teprve nedávno byl park znovu otevřen po uzávěře vynucené pandemií covidu-19, nyní je kvůli požáru znovu uzavřen. Příjezdovou silnici k němu blokují popadané uhořelé stromy. Správa stáních parků zatím byla schopna ohledat škody na shořelých budovách, stav stromů prověří v nejbližších dnech. Její ředitel Chris Spohrer řekl, že ho informace o přeživších sekvojích potěšila. "Jsou tak staré proto, že jsou opravdu odolné," řekl.

