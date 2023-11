Kampaň má zabránit šíření afrického moru prasat z Libereckého kraje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Budimir Jevtic / Shutterstock.com Ilustrační foto

Státní veterinární správa (SVS) spouští další fázi informační kampaně proti šíření afrického moru prasat cílenou především na myslivce, chovatele ale i na ostatní veřejnost. Hlavním cílem je zvýšit informovanost o této nemoci, a snížit tím riziko šíření nákazy z Libereckého kraje do dalších regionů České republiky, uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Správa podle něj připravila informační brožuru pro myslivce, informační plakát a také samolepky pro myslivce a chovatele.

Brožura pro myslivce je k dispozici na stránkách SVS. V jednotlivých krocích podle Vorlíčka popisuje postup při lovu prasat divokých v uzavřených pásmech, která jsou v současnosti vymezena v části Libereckého kraje a také v malé části Středočeského kraje. "Text bodově popisuje situace, do kterých se při lovu může myslivec dostat, a nabízí postupy a řešení," doplnil. Rovněž přináší informace o obecných pravidlech a povinnostech lovců souvisejících s morem a varuje před možnými úskalími a nebezpečím spojenými s nákazou.

Veterinární inspektoři po celém Česku vylepí především na odpočívadlech hlavních silničních tahů a také na hraničních přechodech do konce listopadu kolem 150 informačních plakátů se sdělením v pěti jazycích. Tyto samolepící letáky budou i na mezinárodních letištích. Upozorňují na rizika šíření afrického moru prasat potravinami za přispění člověka. Letáky se zaměřují mimo jiné na dálkové řidiče, kteří mohou například svými svačinami roznést nákazu do dalších regionů Česka i do jiných zemí. Podobný plakát připravila SVS již v roce 2018, kdy byl mor na Zlínsku.

Ve spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) vytvořila veterinární správa čtyři varianty samolepek "Zastavme africký mor prasat" v celkovém nákladu 4000 kusů. Dvě z nich jsou určené pro lovce a dvě další pro chovatele. Samolepky obsahují krátká a jasná sdělení, respektive opatření, která účinně pomáhají v boji s nákazou.

Nákaza se v Česku po téměř pěti letech opět objevila loni v prosinci na Frýdlantsku. Od té doby do dnešního dne eviduje SVS 56 pozitivních případů afrického moru prasat v populaci divočáků v Libereckém kraji. Z toho bylo 55 na Frýdlantsku, kde laboratoř nákazu potvrdila u 45 uhynulých a deseti ulovených divočáků. Nákaza byla potvrzena také u jednoho kusu uloveného na Českolipsku. V oblasti platí mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Všechna nalezená a ulovená divoká prasata musí být vyšetřena na mor a za lov divočáků je myslivcům vypláceno zástřelné.

