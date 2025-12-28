https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kanadsti-vedci-zaznamenali-zridkavy-pripad-adopce-u-lednich-medvedu
Kanadští vědci zaznamenali zřídkavý případ adopce u ledních medvědů

28.12.2025 18:02 (ČTK)
Ilustrační foto
Foto | Alex Rose / Unsplash
Vědci v severní Kanadě pořídili videozáznam volně žijící samice ledního medvěda, která kromě svého vlastního mláděte pečuje o další, "adoptované" mládě. Podobné případy jsou přitom velmi vzácné, informovala agentura AFP.
 
Záznam byl pořízený během každoroční migrace ledních medvědů v oblasti Western Hudson Bay v Churchillu v Manitobě. Stejnou medvědici vědci pozorovali letos na jaře, kdy vylezla ze svého zimního brlohu s jedním mládětem, které vědci označili sledovacím čipem. O několik týdnů později ale zachytili tuto medvědí mámu s druhým, neoznačeným mládětem, čímž potvrdili, že přijala za své cizí mládě.

"Adopce mláděte je u ledních medvědů relativně vzácná," řekl AFP Evan Richardson, vědec z kanadského ministerstva pro životní prostředí a klimatické změny.

V rámci studie populace ledních medvědů, kterou ministerstvo provádí posledních 45 let, bylo zdokumentováno jen 13 podobných případů. Ve sledované oblasti žije asi 4600 ledních medvědů, informoval zpravodajský server BBC News.

Vědci nevědí, co se stalo s matkou adoptovaného mláděte. Ovšem to, že se ho ujala jiná medvědice, značně zvyšuje šance medvíděte dožít se dospělosti. Mláďata ledních medvědů zůstávají s matkami zhruba do věku dvou a půl let, napsala AFP.

Mláďatům na záznamu, který vědci pořídili, je asi deset až jedenáct měsíců, takže se samicí zůstanou ještě více než rok a půl. Podle sledovacího čipu je nyní medvědice s mláďaty na mořském ledu, kde je bude učit, jak se loví tuleni, a jak přežít v tomto drsném prostředí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

