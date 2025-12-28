Kanadští vědci zaznamenali zřídkavý případ adopce u ledních medvědů
"Adopce mláděte je u ledních medvědů relativně vzácná," řekl AFP Evan Richardson, vědec z kanadského ministerstva pro životní prostředí a klimatické změny.
V rámci studie populace ledních medvědů, kterou ministerstvo provádí posledních 45 let, bylo zdokumentováno jen 13 podobných případů. Ve sledované oblasti žije asi 4600 ledních medvědů, informoval zpravodajský server BBC News.
Vědci nevědí, co se stalo s matkou adoptovaného mláděte. Ovšem to, že se ho ujala jiná medvědice, značně zvyšuje šance medvíděte dožít se dospělosti. Mláďata ledních medvědů zůstávají s matkami zhruba do věku dvou a půl let, napsala AFP.
Mláďatům na záznamu, který vědci pořídili, je asi deset až jedenáct měsíců, takže se samicí zůstanou ještě více než rok a půl. Podle sledovacího čipu je nyní medvědice s mláďaty na mořském ledu, kde je bude učit, jak se loví tuleni, a jak přežít v tomto drsném prostředí.
