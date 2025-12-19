Kapacita skládky odpadu u Bystrého u Poličky přestává postačovat
Na skládku se ukládá odpad kategorie ostatní, které nejsou nebezpečné, například směsný komunální odpad, papír, sklo, plasty, kovy, textil, nábytek, koberce, matrace, větve či stavební suť. Celková kapacita skládky činí 96 530 metrů krychlových, ale je již téměř vyčerpaná.
Technické služby plánují navýšení kapacity o 67 300 metrů krychlových. Po ukončení provozu se plocha zhruba dvou hektarů bude rekultivovat. Záměr se zatím posuzuje ve zjišťovacím řízení v procesu EIA.
Krajský úřad v Pardubicích letos v létě přes odpor některých obyvatel a občanských sdružení vydal souhlasné stanovisko k rozšíření skládky komunálního odpadu u Nasavrk na Chrudimsku. Firma AVE CZ odpadové hospodářství, která skládku provozuje, o něj usilovala od roku 2022. Negativní vlivy záměru nepřesahují míru stanovenou platnými právními předpisy. Rozšíření se uskuteční ve dvou navazujících částech. Firma nejprve skládku přetvaruje, což umožní navýšení objemu z původních 1,050.730 na 1,374.000 metrů krychlových. Nově schválený záměr počítá s navýšením objemu skládky o dalších 411.000 metrů krychlových včetně zeminy pro technickou a biologickou rekultivaci skládky.
