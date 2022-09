Komora OZE chce urychlit a zjednodušit stavbu obnovitelných zdrojů energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) navrhuje novelu energetického a stavebního zákona. Hlavním cílem má být zrychlení a zjednodušení stavby obnovitelných zdrojů energie. Navrhovaná opatření předala Komora OZE ministerstvům průmyslu a obchodu, ministerstvu pro místní rozvoj a ministerstvu životního prostředí.

"Potřebujeme rychle instalovat a stavět. Potřebujeme nahradit v energetice i malospotřebiteli využívaný ruský plyn pomocí elektřiny, plynu a tepla z obnovitelných zdrojů. Tím snížíme náklady na energie domácností, firem, spolků i obcí a zároveň snížíme cenu energie na trhu. Regulovatelné obnovitelné zdroje jako je bioplyn, stejně jako sdílení energie a akumulace všech forem, pomůžou vyrovnávat soustavu," řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Návrhy Komory OZE korespondují podle jejích zástupců s plánem premiéra Petra Fialy (ODS) vyvázat se ze závislosti na ruském plynu nejpozději do pěti let. Korespondují i s principy plánu Evropské komise prezentované v rámci RePower EU ke zjednodušení a zrychlení rozvoje využívání obnovitelných zdrojů.

Komora OZE chce, aby se obnovitelné zdroje v zákonech ukotvily jako veřejný zájem. Podobně to platí pro velké zdroje energie. Mělo by to pomoci urychlit jejich výstavbu. Komora chce také vymezení právní formy a fungování takzvané komunitní energetiky, tedy energetických společenství a společenství pro obnovitelné zdroje energie. Mělo by to pomoci zákazníkům usnadnit sdílení vyrobené energie a zajistit cenově dostupnější energie.

Komora OZE chce také zvýšit hranice pro povinnost být držitelem licence na výrobu elektřiny a nutnost získat stavební povolení na 50 kW, chce také zjednodušené řízení pro obnovitelné zdroje do výkonu 100 kW a režim vyhrazených staveb pro obnovitelné zdroje od jedné megawatty.

Pro provoz fotovoltaiky s výkonem do deseti kW není vyžadována licence na výrobu elektřiny. Podmínkou je, že výroba z nově připojené výrobny bude sloužit primárně pro vlastní spotřebu. Výhodou provozování solární elektrárny bez licence je fakt, že se provozovatel nestává podnikatelem. Náměstek ministra průmyslu René Neděla již dřív uvedl, že MPO připravuje navýšení hranice, pro kterou nebude povolení potřeba.

"Malé vodní, větrné, biomasové či bioplynové nebo geotermální zdroje by měly mít stejný přístup na trh a měly by být stavěny rychleji v režimu takzvaného veřejného zájmu. U výroben biometanu bychom měli jít ještě dál a přípojky k distribučnímu potrubí zemního plynu řešit jako krizovou infrastrukturu," uvedl Chalupa.

Příspěvek podporovaným zdrojům energie (POZE) loni v Česku činil 43,2 miliardy korun, meziročně tak klesl o 2,1 miliardy korun. Vyplývá to z dat, které na webu zveřejnil Operátor trhu s elektřinou (OTE). Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 470 miliard korun. Stát loni na dotaci poskytl stejně jako v předchozích letech zhruba 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu. Na kolik peněz přesně budou mít tyto zdroje v daný rok nárok, není stanoveno dopředu, záleží vždy na objemu výroby.

V letošním roce výrazně vzrostl zájem o střešní fotovoltaické elektrárny. V prvním pololetí vzniklo 9354 solárních elektráren s celkovým výkonem 74,8 megawattu, uvedla Solární asociace. Za celý loňský rok vzniklo 9321 solárních elektráren.

