Konec doby uhelné - aktivisté vyvěsili transparent na mostě u sídla vlády

Aktivisté a aktivistky z ekologické organizace Greenpeace dnes vyvěsili z Mánesova mostu v Praze transparent s nápisem Konec doby uhelné, který byl viditelný i z břehu od Strakovy akademie, kde se dnes bude vláda zabývat útlumem využívání uhlí v ČR. Z podkladů pro jednání kabinetu vyplývá, že doporučení Uhelné komise skončit v Česku s využíváním uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038 nebude vláda zřejmě schvalovat, ale pouze ho vezme na vědomí.

Aktivisté upozornili na to, že ještě letos v únoru přitom vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) poslal do meziresortního připomínkového řízení návrh usnesení, ve kterém by vláda rok 2038 s periodickým přezkumem termínu útlumu schválila. Řada ministrů ale v posledních týdnech uváděla, že požadují konec uhlí v Česku dříve.

Z podkladů pro jednání kabinetu dále vyplývá, že vláda doporučí, aby byly v komisi podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR. Navrhovaný termín je konec letošního roku, tedy až po volbách do Poslanecké sněmovny. Ekologické organizace dlouhodobě podporují co nejrychlejší odklon od uhlí.

"Roku 2038 je mrtvý. Ministři dnes buď schválí konec uhlí v roce 2033, nebo odpovědnost za budoucnost české energetiky i uhelných regionů od sebe odkopnou na budoucí vládu. V tom případě se s ohledem na strmý růst ceny emisních povolenek a probíhající ekonomický kolaps uhelného průmyslu dočkáme oficiálního termínu konce uhlí v roce 2030, nebo dokonce ještě dříve," řekl dnes vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038 loni v prosinci. Havlíček v pátek ČTK sdělil, že navrhovaný postup pro dnešní jednání vlády potvrzuje závěr Uhelné komise. "Ta pracuje dále, není to uzavřený proces. Pracujeme s rokem 2038, ale musíme mít připraveny varianty i dřívějšího útlumu," dodal.

Komise před prosincovým doporučením pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Havlíček tehdy uvedl, že celkem bylo vypracováno 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Připomněl, že například zástupci průmyslu požadovali původně termín konce uhlí ještě vzdálenější, například v roce 2045.

Skupina lékařů a lékařek proti tomu nyní poslala členům vlády dopis, kde je žádá, aby rozhodli o ukončení těžby a spalování uhlí v roce 2033 a prosazovali využití moderních a čistých zdrojů energie. Jménem Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR dopis podepsal lékař a ekotoxikolog Radim Šrám, mezi další signatáře patří například břišní a hrudní chirurg Fakultní nemocnice Motol Pavel Pafko.

Hnědé uhlí má v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny v ČR. Podle dat Energetického regulačního úřadu na ně předloni připadalo asi 40 procent výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 procent.

