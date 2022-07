Konference OSN vyzvala k větší ochraně oceánů, podle aktivistů je to málo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Konference OSN o oceánech vyzvala státy k větší a rychlejší ochraně těchto ekosystémů. Napsala to agentura AP s odkazem na závěrečné prohlášení konference. Ekologické organizace ale kritizují, že mezinárodní ochrana oceánů je nízká a státy se nedokáží dohodnout na závazných opatření. Zástupce OSN také kritizoval bohaté země, že neposkytují sjednanou pomoc chudším státům, aby mohly čelit změnám klimatu, uvedla agentura EFE.

Delegáti se v deklaraci shodli, že klimatická změna má devastující dopad na oceány a na jejich ekosystémy. Aktivity, které by dokázaly zmírnit dopad klimatických změn "ale nepostupují s dostatečnou rychlostí ani v dostatečném rozsahu". "Potřebujeme větší ambice na všech úrovních, abychom napravili zoufalý stav oceánů," stojí v prohlášení.

Ekologické organizace kritizují pětidenní konferenci za to, že se nedokázala shodnout na závazných opatřeních v zájmu ochrany oceánů. "Zazněla hlavně slova, činů jsme tu viděli málo, a při tom to jsou činy, co potřebujeme," uvedla představitelka ekologické organizace Greenpeace Laura Mellerová. "Oceány, klima, komunity žijící na pobřeží všude na světě potřebují skutečný pokrok, nikoli jen sliby," řekl generální ředitel Světového fondu na ochranu přírody (WWF) Marco Lambertini.

Pětidenní konference se zúčastnilo na 7000 lidí včetně několika hlav států. Například francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k vytvoření mezinárodního právního rámce, který by reguloval těžbu pod vodou a zabránil by ničení vzácných ekosystémů.

Neočekávalo se, že by v Lisabonu státy dojednaly nějaká zavazující opatření. Konference ale podle odborníků mohla posloužit k vyjasnění některých stanovisek před srpnovým jednáním o nové úmluvě o ochraně biologické pestrosti moří. Úmluva by měla například řešit problémy nadměrného rybolovu a neudržitelného využívání mořských zdrojů. O dokumentu státy jednají už deset let a zatím bez úspěchu. "Výsledek této konference se uvidí v srpnu," řekla agentuře EFE Mellerová.

Na začátku konference generální tajemník OSN António Guterres řekl novinářům, že se nedaří zajistit větší mezinárodní ochranu oceánů kvůli sobectví některých zemí. Ve svém proslovu mimo jiné vyzval k větší ochraně oceánů před znečištěním. Domnívá se, že bez razantních zásahů bude do roku 2050 v oceánech více plastového odpadu než ryb.

Zmocněnec OSN pro oceány Peter Thomson také vyzval bohaté země, aby dodržely svůj závazek poskytovat chudším zemím 100 miliard dolarů ročně na boj proti klimatickým změnám. K dodržení slibů vyzvali i zástupci malých ostrovních států, jejichž existenci ohrožuje stoupající hladina oceánů.

Oceány pokrývají 70 procent zemské plochy, vytvářejí 50 procent kyslíku a zadržují zhruba čtvrtinu emisí oxidu uhličitého, informovala agentura Reuters. Desetina plochy oceánů je pod nějakým stupněm ochrany, uvedla agentura AFP.

