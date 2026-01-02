https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kontaminovana-voda-v-indickem-indauru-si-vyzadala-nejmene-devet-mrtvych
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kontaminovaná voda v indickém Indauru si vyžádala nejméně devět mrtvých

2.1.2026 17:57 (ČTK)
Nejméně devět lidí zemřelo a více než 200 osob bylo hospitalizováno v indickém městě Indaur, kde se kvůli kontaminované pitné vodě rozšířilo neupřesněné průjmové onemocnění. Informovala o tom agentura Reuters.
 
Hlavní hygienik v Indauru Madhav Prasád Hasani agentuře potvrdil, že pitná voda v jedné části města byla kontaminována kvůli průsaku; testy potvrdily přítomnost bakterií ve vodovodu. Úřad zatím čeká na výsledek dalších testů, které upřesní, o jaké bakterie jde, dodal Hasani. Zdravotníci kontrolují domácnosti a rozdávají chlórové tablety k dezinfekci vody.

Indaur je se dvěma miliony obyvatel nejlidnatějším městem indického státu Madhjapradéš. Posledních osm let se umisťovalo na špičce žebříčku nejčistších měst v Indii.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Moře Foto: Katsujiro Maekawa Flickr Pákistánský ministr zahraničí Dar obvinil Indii ze zneužívání vody jako zbraně Kardamon Foto: Depositphotos Vědci hledají technologická řešení pro náročné pěstování kardamomu Foto: Inge Maria unsplash V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist