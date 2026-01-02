Kontaminovaná voda v indickém Indauru si vyžádala nejméně devět mrtvých
2.1.2026 17:57 (ČTK)
Nejméně devět lidí zemřelo a více než 200 osob bylo hospitalizováno v indickém městě Indaur, kde se kvůli kontaminované pitné vodě rozšířilo neupřesněné průjmové onemocnění. Informovala o tom agentura Reuters.Hlavní hygienik v Indauru Madhav Prasád Hasani agentuře potvrdil, že pitná voda v jedné části města byla kontaminována kvůli průsaku; testy potvrdily přítomnost bakterií ve vodovodu. Úřad zatím čeká na výsledek dalších testů, které upřesní, o jaké bakterie jde, dodal Hasani. Zdravotníci kontrolují domácnosti a rozdávají chlórové tablety k dezinfekci vody.
reklama
Indaur je se dvěma miliony obyvatel nejlidnatějším městem indického státu Madhjapradéš. Posledních osm let se umisťovalo na špičce žebříčku nejčistších měst v Indii.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk