Pákistánský ministr zahraničí Dar obvinil Indii ze zneužívání vody jako zbraně
Pákistán obvinil Indii ze zneužívání vodních toků jako zbraně také letos v září, kdy vypouštění indických přehrad zhoršilo povodně ve východním Pákistánu, které následně zničily stovky vesnic. Indie tehdy prohlásila, že Pákistán před možnými povodněmi varovala. Celou situaci navíc zhoršily monzunové deště, které v té době oblast zasáhly.
Dohoda o vodách řeky Indus z roku 1960 umožňuje sdílení vodního systému řeky, který je pro obě země životně důležitý. Indie v dubnu smlouvu jednostranně pozastavila v reakci na teroristický útok, při kterém v indické části Kašmíru zahynulo 26 turistů. Dillí následně obvinilo Islámábád z podpory radikálů, kteří na turisty zaútočili. To vedlo k napětí trvajícímu několik týdnů, které vyvrcholilo v květnu vzájemnými raketovými útoky. Eskalace skončila poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že zprostředkoval příměří. Od té doby však obě strany nepodnikly žádné kroky k normalizaci vztahů.
