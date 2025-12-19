https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pakistansky-ministr-zahranici-dar-obvinil-indii-ze-zneuzivani-vody-jako-zbrane
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Pákistánský ministr zahraničí Dar obvinil Indii ze zneužívání vody jako zbraně

19.12.2025 18:37 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Pákistánský ministr zahraničí Išak Dar dnes obvinil Indii ze zneužívání vody jako zbraně. Uvedl, že Indie vypouští své přehrady bez předchozího varování Pákistánu. Podle ministra tím porušuje smlouvu o sdílení vody mezi oběma zeměmi a ohrožuje mír a stabilitu v regionu, informuje agentura AP. Pákistánské ministerstvo zahraničí v prohlášení zveřejněném na síti X uvedlo, že zaslalo indickým představitelům dopis, ve kterém žádá o vysvětlení. Indie se k situaci dosud nevyjádřila.
 
Dar obvinil Indii z manipulace s vodními toky v době, která je považována za kritickou pro pákistánský zemědělský sektor. Ministr je přesvědčen, že to ohrožuje obživu Pákistánců a potravinovou i ekonomickou bezpečnost země. "Toto nelegální a nezodpovědné jednání ze strany Indie může v Pákistánu vyvolat humanitární krizi," řekl Dar. Pákistánský Výbor pro národní bezpečnost varoval Indii na začátku tohoto roku, že jakýkoliv pokus o zastavení nebo odklonění toku vody mířící do Pákistánu bude považován za válečný akt.

Pákistán obvinil Indii ze zneužívání vodních toků jako zbraně také letos v září, kdy vypouštění indických přehrad zhoršilo povodně ve východním Pákistánu, které následně zničily stovky vesnic. Indie tehdy prohlásila, že Pákistán před možnými povodněmi varovala. Celou situaci navíc zhoršily monzunové deště, které v té době oblast zasáhly.

Dohoda o vodách řeky Indus z roku 1960 umožňuje sdílení vodního systému řeky, který je pro obě země životně důležitý. Indie v dubnu smlouvu jednostranně pozastavila v reakci na teroristický útok, při kterém v indické části Kašmíru zahynulo 26 turistů. Dillí následně obvinilo Islámábád z podpory radikálů, kteří na turisty zaútočili. To vedlo k napětí trvajícímu několik týdnů, které vyvrcholilo v květnu vzájemnými raketovými útoky. Eskalace skončila poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že zprostředkoval příměří. Od té doby však obě strany nepodnikly žádné kroky k normalizaci vztahů.

