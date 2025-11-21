https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kosovskou-vesnici-desi-medvedi-toulajici-se-v-ulicich-pise-afp
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kosovskou vesnici děsí medvědi toulající se v ulicích, píše AFP

21.11.2025 02:39 (ČTK)
Obyvatelé vsi Bellobrad v kosovských horách si zvykli zamykat dveře na dva zámky, aby se dovnitř nedostali nevítaní hosté: hnědí medvědi, kteří se obcí potulují za bílého dne. Místní školu to vedlo k tomu, aby požádala policii o pomoc, píše agentura AFP.
 
Vesnice se 700 obyvateli u hranice s Albánií je obklopena lesy. Ani dříve nebylo neobvyklé spatřit medvěda, jak hledá potravu během obzvláště krutých a chladných zim. Letos ale medvědi na mrazy nečekali.

"Viděl jsem je přicházet za bílého dne. Potulují se po vesnici, jako by to byli domácí mazlíčci," řekl v telefonickém rozhovoru Gezim, který si nepřál uvést své příjmení.

Na sociálních sítích koluje několik videí natočených místními obyvateli, která ukazují šelmy, jak se procházejí ve dvojicích, pozorují zahrady a převracejí nábytek při hledání potravy. Dva z nich byli přistiženi, jak se ve skladu snaží otevřít velké bílé pytle, připomínající pytle s cukrem nebo moukou.

Kromě virálních videí místní základní škola bije na poplach a v dopise zveřejněném na sociálních sítích požádala policii, aby "okamžitě přijala bezpečnostní opatření k likvidaci nebo odstranění medvědů, kteří se objevili v naší obci".

Medvědi hnědí jsou v Kosovu chráněným druhem, ale škola vysvětluje, že "přítomnost těchto divokých zvířat představuje vážné riziko pro naše žáky, učitele a všechny vesničany".

Obzvláště nebezpečné je vydat se na cestu ráno nebo večer, a to je právě doba, kdy žáci jdou do školy nebo se vracejí domů, dodala škola ve svém dopise.

Starosta města Dragaš, pod které Bellobrad patří, požádal o pomoc místní lovecký spolek, "aby se předešlo jakýmkoli incidentům a zachovala se přírodní rovnováha". S nimrody se dohodl, že budou situaci v terénu sledovat a hlásit veškerý výskyt medvědů v obydlených místech.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist