Kosovskou vesnici děsí medvědi toulající se v ulicích, píše AFP
"Viděl jsem je přicházet za bílého dne. Potulují se po vesnici, jako by to byli domácí mazlíčci," řekl v telefonickém rozhovoru Gezim, který si nepřál uvést své příjmení.
Na sociálních sítích koluje několik videí natočených místními obyvateli, která ukazují šelmy, jak se procházejí ve dvojicích, pozorují zahrady a převracejí nábytek při hledání potravy. Dva z nich byli přistiženi, jak se ve skladu snaží otevřít velké bílé pytle, připomínající pytle s cukrem nebo moukou.
Kromě virálních videí místní základní škola bije na poplach a v dopise zveřejněném na sociálních sítích požádala policii, aby "okamžitě přijala bezpečnostní opatření k likvidaci nebo odstranění medvědů, kteří se objevili v naší obci".
Medvědi hnědí jsou v Kosovu chráněným druhem, ale škola vysvětluje, že "přítomnost těchto divokých zvířat představuje vážné riziko pro naše žáky, učitele a všechny vesničany".
Obzvláště nebezpečné je vydat se na cestu ráno nebo večer, a to je právě doba, kdy žáci jdou do školy nebo se vracejí domů, dodala škola ve svém dopise.
Starosta města Dragaš, pod které Bellobrad patří, požádal o pomoc místní lovecký spolek, "aby se předešlo jakýmkoli incidentům a zachovala se přírodní rovnováha". S nimrody se dohodl, že budou situaci v terénu sledovat a hlásit veškerý výskyt medvědů v obydlených místech.
reklama