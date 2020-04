Kraj Vysočina dá víc peněz na turistické značky, kvůli kůrovci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesnická práce a PEFC ČR Kůrovcová kalamita ničí lesy Vysočiny hlavně poslední tři roky, kácení pokračuje. / Ilustrační foto

Kraj Vysočina letos dá na obnovu značení turistických tras půl milionu korun, o 130.000 korun víc než vloni. Vyplývá to z údajů na jeho webu. Na trasy má dopad kůrovcová kalamita v lesích, kvůli kácení se značky namalované na stromech při cestě často ztratily, řekl předseda Klubu českých turistů (KČT) na Vysočině Jaroslav Šlechta. Klub také vzhledem k opatřením proti koronaviru ruší organizované výšlapy a vycházky v přírodě.

Na Vysočině je vyznačeno skoro 2450 kilometrů cyklotras a 3200 kilometrů pěších a lyžařských tras. Poskytnutí dotace KČT na obnovu těchto tras měla v podkladech dnešní krajská rada. "S přispěním Kraje Vysočina se každoročně daří systém značení v regionu udržovat funkční," uvedla náměstkyně hejtmana Jana Fischerová (ODS) v tiskové zprávě.

Kůrovcová kalamita ničí lesy Vysočiny hlavně poslední tři roky, kácení pokračuje. Lesníci podle Šlechty pokud možno turistům vycházejí vstříc a kde je to možné, strom uříznou dva metry nad zemí a značka tam zůstane. "Ale většinou se to kácí při zemi," uvedl. Značení tras klub pravidelně obnovuje jednou za tři roky. Teď se přednostně snaží doplňovat značky zničené kácením. Je to ale práce na několik let, uvedl Šlechta.

"Nejenže značíme, snažíme se také lesákům a lesům pomoci při sázení," uvedl předseda KČT na Vysočině. Během několika brigád ve druhé polovině loňska podle něj pomohli turisté v kraji vysázet přes 10.000 stromků. Letošní brigády zatím klub odložil kvůli šíření viru. Limitovat by je podle Šlechty mohl také nedostatek sazenic.

KČT na Vysočině podle webu už zrušil i všech šest plánovaných dubnových akcí, některé, například Po stopách Běhu městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, mají tradici dlouhou přes tři desetiletí. "Byli bychom rádi, kdybychom akce mohli co nejdříve obnovit, ale zdraví lidí nám je přednější než skupinové vycházky," uvedl Šlechta. Do terénu zatím nechodí ani značkaři.

