Těžba dřeva z lesů v Moravskoslezském kraji loni narostla o 9,3 procenta

Z lesů v Moravskoslezském kraji bylo v loňském roce vytěženo 1,26 milionu metrů krychlových dřeva. Oproti roku 2023, kdy bylo vytěženo 1,16 milionu metrů krychlových, je to nárůst o 9,3 procenta, šlo ale o čtvrté nejnižší množství za posledních deset let. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).Ve srovnání s ostatními regiony vykázal loni Moravskoslezský kraj pátý nejvyšší objem těžby dřeva v Česku. "Z tohoto množství tvořily jehličnany 88,9 procenta, přičemž nejvíce se těžil smrk (1,02 milionu metrů krychlových bez kůry). Podíl listnatých dřevin na těžbě v kraji se meziročně zvýšil o 0,4 procentního bodu na 11,1 procenta s převažující těžbou buku (61.200 metrů krychlových bez kůry)," uvedl Jan Halva z krajské správy ČSÚ.

Celé Česko zaznamenalo pokles objemu těžby dřeva o 3,7 procenta, meziroční úbytek vykázalo šest krajů.

Objem zpracované nahodilé těžby, tedy odstraňování poškozených či nemocných stromů, činil loni v Moravskoslezském kraji 815 741 metrů krychlových a tvořil 64,5 procenta z celkového množství vytěženého dřeva. Oproti roku 2023 se tento podíl snížil o 7,8 procentního bodu a množství o 21 113, tedy o 2,5 procenta.

"Jednalo se tak o druhou nejnižší hodnotu nahodilé těžby za posledních deset let. V celém Česku došlo k výraznému snížení nahodilé těžby dřeva o 27,3 procenta. Meziroční pokles nastal ve všech krajích Česka," uvedl Halva.

Největší část nahodilé těžby tvořilo v kraji dřevo ze stromů polámaných při živelních pohromách. Celkově se takového dřeva vytěžilo v roce 2024 téměř 358.000 metrů krychlových, což znamenalo meziroční nárůst o 11,8 procenta.

"Tato těžba se podílela 43,8 procenta na celkové zpracované nahodilé těžbě dřeva v kraji. O dost nižším podílem (26 procent) se na nahodilé těžbě dřeva podílela těžba v důsledku poškození hmyzem (především kůrovcem). Objem takto vytěženého dřeva se meziročně snížil o 20,7 procenta na 212,158 metrů krychlových bez kůry," uvedl Halva.

V Moravskoslezském kraji bylo loni zalesněno a uměle obnoveno 1080 hektarů půdy, tedy o 31 procent méně než v předchozím roce. "Podíl jehličnatých dřevin na zalesňování se meziročně snížil o jeden procentní bod na 36,5 procenta. Celkově tak byly jehličnaté dřeviny vysazeny na 395 hektarech plochy, nejčastěji byl upřednostňován smrk vysazený na 204 hektarech půdy. Borovice byla vysazena na 67 hektarech," uvedl Halva. Listnatými dřevinami lesníci nově osadili 686 hektarů půdy, z toho bukem 414 hektarů a dubem 96 hektarů.

Lesní pozemky na území Moravskoslezského kraje se na konci loňského roku rozprostíraly na 194.778 hektarech. Tato rozloha se meziročně zvýšila pouze o necelý hektar. Lesní pozemky v kraji tvoří na celkové výměře lesů Česka podíl 7,3 procenta, dlouhodobě tak zaujímají šesté místo mezi všemi kraji.

