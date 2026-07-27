Krajský úřad se musí znovu zabývat tramvajovou tratí k novému nádraží v Brně
"Protože nebyly posouzeny kumulativní a synergické vlivy záměru a nebyl tedy dostatečně zjištěn skutkový stav, nezbývá než konstatovat, že rozhodnutí je nezákonné. Nezákonnost rozhodnutí spočívá též v nedostatku jeho odůvodnění," uvedlo ministerstvo v rozhodnutí, které Děti Země poslaly jako součást tiskové zprávy.
K novému nádraží má vést několik tramvajových tratí, klíčové jsou od Plotní ulice a po nové ulici od severu, které se zatím říká Bulvár. Později by měla přibýt i trať od jihozápadu. Samotné nádraží by se mělo začít stavět v odsunuté poloze místo dnešního dolního nádraží v roce 2029 a hotové bude nejdříve v roce 2035. Náklady mají činit přes 70 miliard korun.
Děti Země jsou dlouhodobým odpůrcem odsunu nádraží. V roce 2004 pomáhaly s vyhlášením referenda, kterého se nezúčastnil dostatečný počet voličů, aby byl výsledek závazný. Stejný výsledek mělo i druhé referendum, v obou výrazně převážili odpůrci odsunu.
Nové nádraží sice výrazně zvýší kapacitu pro průjezd vlaků a zajistí napojení vysokorychlostních tratí, různé studie ale v minulosti poukázaly na to, že se zhorší spojení na nádraží pro podstatnou část cestujících a výrazně vzroste doprava v severojižním směru, tedy od nového nádraží k historickému centru a okolo něj. Odpůrci odsunu nepožadovali zachování stávajícího stavu, ale přestavbu nádraží zhruba v současné poloze.
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