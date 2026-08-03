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Vědci budou po dobu 12 měsíců měřit v Brně na 35 místech emise škodlivin

3.8.2026 19:12 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Vědci boudou v příštích 12 měsících měřit na 35 místech v Brně koncentrace znečišťujících látek. Od minulého týdne instalují senzory, které doplní stávající referenční monitorovací stanice. Pomocí naměřených dat má vzniknout digitální dvojče Brna, které vytvoří podrobný časoprostorový model kvality ovzduší v Brně. Cílem je lepší porozumění dynamice kvality ovzduší, řekl ČTK Ondřej Mikeš z pracoviště Masarykovy univerzity RECETOX.
 
Vědci vycházeli z analýzy dopravních, urbanistických i populačních charakteristik města a s pomocí Technických sítí Brno připevňují senzory na sloupy. Už teď má město poměrně podrobné informace o kvalitě ovzduší díky stanicím Českého hydrometeorologického ústavu.

"Naše senzory tuto síť doplní o další data. Fungují na optickém principu a dokážou rozlišit čtyři velikostní frakce prachových částic," řekl Mikeš. Zároveň umí měřit teplotu a vlhkost, což je důležité, protože se za různých teplot a vlhkosti chovají mírně odlišně. Senzory lze umístit kamkoliv a díky solárnímu panelu jsou energeticky autonomní.

S meteorologickými daty jako směr a rychlost větru, získá město spoustu "očí", díky nimž může vytvořit model ovzduší, který budou vědci vizualizovat ve 3D modelu Brna pro celý rok.

"Cílem je vytvořit model s rozlišením na deset metrů pro každou hodinu. Bude vznikat průběžně, budeme ho testovat. Lze pak lépe pochopit dynamiku toho, jak se emise mění na základě vnějších podmínek, případně i odhalovat lokální problémy," řekl Mikeš.

I zdroje emisí se přitom mění. V létě je problém doprava a fotochemický smog tvořený přízemním ozonem, oxidy dusíku a těkavými organickými látkami, v zimě dominují lokální topeniště.

Vědci předpokládají, že získané kvantum dat později zpřístupní, aby s nimi bylo možné pracovat a mohly vznikat dílčí projekty pro brněnskou živou laboratoř. "Jeden takový se chystáme dělat i my ve spolupráci s magistrátním odborem dopravy, odborem životního prostředí a Fakultou architektury VUT. Chceme se zaměřit na prostory před vybranými školami a zjistit, jak vypadá kvalita ovzduší a jak se mění ve "školních" ulicích a jaká lze udělat opatření pro jejich zlepšení," řekl Mikeš.

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