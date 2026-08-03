Vědci budou po dobu 12 měsíců měřit v Brně na 35 místech emise škodlivin
"Naše senzory tuto síť doplní o další data. Fungují na optickém principu a dokážou rozlišit čtyři velikostní frakce prachových částic," řekl Mikeš. Zároveň umí měřit teplotu a vlhkost, což je důležité, protože se za různých teplot a vlhkosti chovají mírně odlišně. Senzory lze umístit kamkoliv a díky solárnímu panelu jsou energeticky autonomní.
S meteorologickými daty jako směr a rychlost větru, získá město spoustu "očí", díky nimž může vytvořit model ovzduší, který budou vědci vizualizovat ve 3D modelu Brna pro celý rok.
"Cílem je vytvořit model s rozlišením na deset metrů pro každou hodinu. Bude vznikat průběžně, budeme ho testovat. Lze pak lépe pochopit dynamiku toho, jak se emise mění na základě vnějších podmínek, případně i odhalovat lokální problémy," řekl Mikeš.
I zdroje emisí se přitom mění. V létě je problém doprava a fotochemický smog tvořený přízemním ozonem, oxidy dusíku a těkavými organickými látkami, v zimě dominují lokální topeniště.
Vědci předpokládají, že získané kvantum dat později zpřístupní, aby s nimi bylo možné pracovat a mohly vznikat dílčí projekty pro brněnskou živou laboratoř. "Jeden takový se chystáme dělat i my ve spolupráci s magistrátním odborem dopravy, odborem životního prostředí a Fakultou architektury VUT. Chceme se zaměřit na prostory před vybranými školami a zjistit, jak vypadá kvalita ovzduší a jak se mění ve "školních" ulicích a jaká lze udělat opatření pro jejich zlepšení," řekl Mikeš.
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