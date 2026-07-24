Zásoby vody pro Brno loni v prameništi v Březové setrvale klesaly
Vodárny sledují dlouhodobě roční úhrn srážek na březovském prameništi, loni činil 465 milimetrů, průměr předchozích 30 let byl 624. Od roku 2006 byly sušší pouze roky 2011 a 2018. Aby měla voda co nejvyšší kvalitu, spolupracuje podnik už několik let s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe na experimentech, které mají pomoct změnit zemědělské postupy. Díky novým přístupům by se mělo do spodních vod dostávat méně dusíku a fosforu v minerální podobě, zemědělci by měli také aplikovat méně pesticidů.
Adaptační programy, jak zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro Brno, spustil podnik na konci minulé dekády po několikaletém suchu mezi lety 2015 až 2018. Právě ve výroční zprávě za rok 2018 uvedl, že existuje reálné riziko ohrožení zásobování pitnou vodu, pokud by sucho pokračovalo. Přišly ale vlhčí roky, díky nimž se spodní vody dosytily.
BVK se starají i o stokovou kanalizaci v Brně a v okolních obcích. Předloni začaly za 3,5 miliardy korun modernizovat kalové hospodářství v čistírně v Modřicích, hotové má být v první polovině příštího roku. Tempo obnovy stokové sítě, která měří 1267 kilometrů, je však podle firmy nedostatečné. Zhruba 95 kilometrů stok je starších 90 let, za teoretickou hranicí životnosti. To má vliv na četnost havárií.
Akcie vodáren vlastní z 51 procent Brno, 46 procent drží francouzská společnost Suez International a zbytek drobní akcionáři. Město se v roce 2024 s Francouzi dohodlo, že jejich podíl do 8,5 roku převezme. Firma měla loni 547 zaměstnanců, jejich počet se v posledních letech vždy o několik lidí zvyšuje.
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