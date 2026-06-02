V Brně-Líšni vznikne nový park, na zavlažování využije dešťovou vodu

2.6.2026 05:05 | BRNO (ČTK)
V brněnské Líšni v blízkosti Houbalovy ulice vznikne park. Na zavlažování zeleně či ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Vyřízená je projektová dokumentace i stavební povolení, uvedl na webu městské části starosta Břetislav Štefan (Nezávislý). Pro ČTK doplnil, že náklady jsou okolo 63 milionů korun, část by mohla zaplatit dotace.
 
O nový park městská část usiluje dlouhodobě. "V březnu jsme po asi třech a půl letech získali stavební povolení," řekl Štefan. Projekt zahrnuje vznik tří retenčních tůní, jezírka, nových cest a pobytových ploch, výsadbu zeleně nebo veřejného místa pro grilování. Práce na budování parku o rozloze přesahující tři hektary by podle starosty mohly začít ještě letos a skončit za dva roky.

"Velký důraz je kladen také na hospodaření s vodou a adaptaci na klimatické změny. Voda ze střech okolních domů nebude nově odtékat přímo do kanalizace, ale zůstane v území a pomůže zavlažovat park i ochlazovat okolí během horkých dní," uvedl starosta. Zmínil, že zatím se počítá se zapojením šesti domů, v budoucnu by rádi stahovali vodu ze střech dalších pěti budov. "Projekt počítá také s novými biotopy, květnatými loukami a výsadbou domácích druhů stromů a keřů, které pomohou zvýšit ekologickou stabilitu lokality," doplnil Štefan.

Park by měl vyjít asi na 63 milionů korun, část by mohla zaplatit evropská dotace. "Brno oficiálně potvrdilo podporu projektu a souhlasilo s přípravou žádosti o financování z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt se může ucházet až o přibližně 40 milionů korun z evropských fondů," uvedl Štefan. O zbytek nákladů se podle Štefana podělí městská část s městem.

