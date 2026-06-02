V Brně-Líšni vznikne nový park, na zavlažování využije dešťovou vodu
"Velký důraz je kladen také na hospodaření s vodou a adaptaci na klimatické změny. Voda ze střech okolních domů nebude nově odtékat přímo do kanalizace, ale zůstane v území a pomůže zavlažovat park i ochlazovat okolí během horkých dní," uvedl starosta. Zmínil, že zatím se počítá se zapojením šesti domů, v budoucnu by rádi stahovali vodu ze střech dalších pěti budov. "Projekt počítá také s novými biotopy, květnatými loukami a výsadbou domácích druhů stromů a keřů, které pomohou zvýšit ekologickou stabilitu lokality," doplnil Štefan.
Park by měl vyjít asi na 63 milionů korun, část by mohla zaplatit evropská dotace. "Brno oficiálně potvrdilo podporu projektu a souhlasilo s přípravou žádosti o financování z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt se může ucházet až o přibližně 40 milionů korun z evropských fondů," uvedl Štefan. O zbytek nákladů se podle Štefana podělí městská část s městem.
