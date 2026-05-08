Brněnský Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník

8.5.2026 12:44 | BRNO (ČTK)
Foto | sanjiv nayak / Unsplash
Brněnská městská část Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a napomoct tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici, řekla ČTK starostka městské části Jana Drápalová (Zelení). Nyní bude potřeba vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění holubníku.
 
"Skoro po celém Brně se potýkáme s přemnoženými holuby. Lidem například vadí, že jim ptáci sedají na parapety. Spolupracujeme s magistrátem a máme tady jednu občanku, která je v tomto velmi aktivní a pomůže s realizací," sdělila.

Holubník by mohl mít podle starostky podobu dřevěného zahradního domku s boční kůlnou na uložení krmiva. "Jsme teď v situaci, kdy návrh holubníku, který řešíme, by asi sám o sobě vyžadoval stavební povolení, takže půjdeme konzultovat na stavební úřad, jakou formou jej můžeme umístit. Nějakou dobu to zřejmě potrvá," řekla Drápalová. Asi nejsložitější podle ní bude najít pozemek, na který půjde holubník umístit.

Až vhodné místo najdou, chtějí jej projednat s občany. "Není to jednoduché, nedá se to umístit v blízkosti bytových domů, pak by mohli mít obyvatelé spíš pocit, že to holuby přitáhne. Určitě to ale bude místo, které bude trochu schované za keři," podotkla Drápalová.

Aby městská část problém s holuby vyřešila, potřebovala by podle starostky dva až tři holubníky. Vzniknout by mohly například ve Slunečné ulici nebo v ulici Kamínky. "Musíme si to ale nejprve vyzkoušet na jednom, jak to bude fungovat," dodala.

Holubníky jsou i na jiných místech v Brně. První vznikl před dvěma lety na střeše budovy magistrátu v Kounicově ulici. Od ledna letošního roku je zázemí pro až 40 párů holubů v městském holubníku na půdě brněnské vazební věznice v Bohunicích.

