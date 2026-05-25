Brnem se šíří ječmen myší, způsobuje problémy chovatelům psů i městské zeleni
"Je to silně konkurenční druh, vytlačuje původní vegetaci. Kde byl částečně ječmen myší, tam ve výsledku bývá už jen ječmen a nic jiného, přestože šlo třeba o květnaté trávníky," doplnil Jurek. Po dozrání trávník zežloutne a připomíná strniště, protože jde o jednoletou obilninu.
Problémy mají s rostlinou i chovatelé psů. Její osiny se totiž snadno zabodávají do srsti a tělních otvorů zvířat. "Osiny se psům dostávají do srsti, uší nebo tlapek, je obtížné se jich zbavit," řekl Jurek.
Podle něj se ječmen šíří napříč celým Brnem, od centra po okrajové části. Účinné řešení je podle Jurka jediné. Posečenou hmotu vždy odklidit. "Když se seká křovinořezem a hmota se nechá ležet, semena v ní dál dozrávají," vysvětlil. Aby se populace ječmene oslabila, je podle něj nutné intenzivně sekat a vyhrabávat dva až tři roky.
Rychlé a spolehlivé řešení podle něj existuje, ale je nákladné. "Rychle pomůže jen vybagrování trávníku do hloubky asi 30 centimetrů a navezení nové zeminy," uvedl. Chemické postřiky podle něj nefungují dostatečně, protože semena v půdě přežívají dál.
Ječmen myší je jednoletá tráva s nápadnými, měkkými a dlouhými osinami, které tvoří husté, válcovité klasy světle zelené až žluté barvy. Dorůstá zhruba 20 až 60 centimetrů, rychle klíčí, brzy dozrává a jeho osiny se snadno ulamují a šíří se dál.
reklama