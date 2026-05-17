Trávník v brněnských Žabovřeskách spásá dvojice oveček

17.5.2026 16:37 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
S úpravou trávníku v brněnské městské části Žabovřesky pomáhají ovce. Dvě ovečky jsou v ohradě v Královopolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Ovce městské části poskytla soukromá majitelka. Zvířata jsou na ploše trvale, a pokud by neměla co spásat, jejich majitelka je odveze a vrátí, až tráva doroste, řekl ČTK starosta městské části Filip Leder (KDU-ČSL). Radnice prosí, aby lidé ovce nekrmili.
 
"Pastva vyloženě uprostřed obce je pro nás novinka, ale ovce jsou zvyklé na městský ruch, takže ani auta ani psi snad nebudou problém," uvedl starosta. Ovečky jsou za elektrickým ohradníkem, zůstávají tam i přes noc. Na ploše mají stromy, pod které si mohou lehnout. Majitelka jim pravidelně doplňuje vodu a kontroluje jejich stav. Prostor hlídá kamerový systém.

Vedle edukace a zábavy pro kolemjdoucí by se městská pastva mohla stát základem pro výsev lučních druhů. "Takže bychom konečně mohli mít v Žabovřeskách opravdové luční trávníky. Pokud se pastva osvědčí, ovce by mohly být příští rok na jiné ploše, které se tímto způsobem zase připraví. Takhle bych chtěl střídat tři až čtyři plochy," uvedl starosta.

Žabovřesky by se podle Ledera mohly stát inspirací pro jiné městské části. "Tím bychom dostali do městské krajiny víc kvetoucích lučních druhů a obecně biodiverzity," dodal.

Radnice prosí kolemjdoucí, aby ovečky nekrmili. Při průchodu kolem ohrady by lidé neměli být příliš hluční a své psy by si měli uvazovat na vodítko.

