Správci brněnské zeleně chrání stromy před suchem injektáží nebo mulčem

5.5.2026 01:45 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Na přetrvávající sucho reagují i správci brněnské městské zeleně. Keře či trávníky zavlažují už od února, včetně víkendů. Zvýšenou péči věnují v těchto dnech také stromům. Aby se voda dostala až ke kořenům, používají zálivku hloubkovou injektáží, řekl ČTK ředitel organizace Veřejná zeleň města Brna Jozef Kasala. Hloubkovou injektáž dostaly například stromy v brněnské Křenové ulici.
 
Pracovníci také plní vodou zavlažovací vaky okolo stromů. Z nich se postupně uvolňuje voda a podle Kasaly jsou již standardním opatřením. "Keře a stromy obsypáváme mulčem, aby se voda tak rychle neodpařovala," uvedl Kasala. Nedostatek vody se podle něj v posledních týdnech podepsal na čtyřech stromech ve Wilsonově lese. Už tak zhoršený stav stromů sucho ještě prohloubilo, a proto je pracovníci museli prořezat či pokácet.

Aby se zmírnily dopady sucha při jarním sečení trávníků, nesečou se příliš nízko. "Zvedli jsme sečení trávníků o jeden stupeň na asi dva a půl až tři centimetry, aby ten povrch tak neprosychal a tráva nebyla decimovaná," sdělil Kasala.

Vodu na zalévání berou pracovníci převážně z vodovodu. V parku Lužánky je hotový hloubkový vrt, nyní je však potřeba učinit další kroky k tomu, aby z nějbylo možné čerpat vodu. Kromě prací souvisejících se suchem pracovníci na jaře prořezávají stromy. Se sečením svahů, například okolo Špilberku, jim pomáhá robotická bateriová sekačka. "Je výkonná. Dálkovým ovládáním ji řídí pracovník. Má taky výrazně nižší hlučnost," dodal Kasala.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
