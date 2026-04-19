Porota vybrala vítězný návrh na revitalizaci lesoparku Akátky v Brně
Vítězný návrh vychází z neobvyklé podoby krajiny v lesoparku. Jeho hlavním motivem jsou roklinky, které vyvolávají dojem přirozeně vzniklého terénu a určují i vedení cest a pěšin. Hlavní vyhlídková trasa vede podél hřebene a po dokončení úprav umožní v současnosti skryté výhledy na město i celý lesopark.
Součástí návrhu jsou místa pro setkávání i aktivní trávení času, počítá například se zázemím a kavárnou, což umožní i zpřístupnění historických podzemních prostor bývalé nacistické továrny.
Důležitou částí revitalizace je zlepšení průchodnosti a průjezdnosti lesoparku, přibudou cyklistické i pěší trasy mezi Vinohrady a Židenicemi.
"Pro Židenice je důležité, že Akátky zůstanou místem pro každodenní procházky a odpočinek. Zároveň ale přibývají nové možnosti využití – od sportu po komunitní aktivity – a park se lépe propojí s okolím. Je to proměna, která dává smysl jak současným obyvatelům, tak těm budoucím," uvedl starosta Židenic a člen soutěžní poroty Petr Kunc (Hlas pro Židenice).
reklama