Porota vybrala vítězný návrh na revitalizaci lesoparku Akátky v Brně

19.4.2026 00:10 | BRNO (ČTK)
Vítězem architektonicko-krajinářské soutěže na revitalizaci lesoparku Akátky v Brně se stal tým Radka Prokeše a Martiny Kameníkové. Soutěž organizovala Kancelář architekta města Brna, území má projít proměnou po výstavbě tunelu Vinohrady na velkém městském okruhu. O výsledcích soutěže informovalo město v tiskové zprávě.
 
Lesopark leží na pomezí brněnských částí Vinohrady a Židenice. V následujících letech do něj výrazně zasáhne stavba tunelu Vinohrady, kterým bude procházet velký městský okruh. Při stavbě tunelu bude nutné zasahovat i do terénu lesoparku.

Vítězný návrh vychází z neobvyklé podoby krajiny v lesoparku. Jeho hlavním motivem jsou roklinky, které vyvolávají dojem přirozeně vzniklého terénu a určují i vedení cest a pěšin. Hlavní vyhlídková trasa vede podél hřebene a po dokončení úprav umožní v současnosti skryté výhledy na město i celý lesopark.

Součástí návrhu jsou místa pro setkávání i aktivní trávení času, počítá například se zázemím a kavárnou, což umožní i zpřístupnění historických podzemních prostor bývalé nacistické továrny.

Důležitou částí revitalizace je zlepšení průchodnosti a průjezdnosti lesoparku, přibudou cyklistické i pěší trasy mezi Vinohrady a Židenicemi.

"Pro Židenice je důležité, že Akátky zůstanou místem pro každodenní procházky a odpočinek. Zároveň ale přibývají nové možnosti využití – od sportu po komunitní aktivity – a park se lépe propojí s okolím. Je to proměna, která dává smysl jak současným obyvatelům, tak těm budoucím," uvedl starosta Židenic a člen soutěžní poroty Petr Kunc (Hlas pro Židenice).

