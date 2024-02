Kralupy nad Vltavou a Nelahozeves propojí obnovená stezka, vznikne nový okruh

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Surkov Vladimir / Shutterstock.com Zapojit se mohou do odstraňování náletových dřevin i do menších úprav terénu, odstraňování polomů a také do úklidu odpadků. Ilustrační foto

Kralupy nad Vltavou a Nelahozeves na jaře propojí obnovená vyhlídková stezka, spolu se současnou Dvořákovou stezkou vytvoří nový okruh. Cesta k nelahozeveskému zámeckému parku existovala už v minulosti, zanikla v polovině 20. století. Do prací nutných k jejímu zpřístupnění se zapojí dobrovolníci, řekl ČTK iniciátor obnovy stezky Radim Sitař.

Organizátoři chystají pět veřejných setkání, na kterých podrobně představují projekt a možnosti zapojení veřejnosti. Druhé z nich se koná dnes v Kralupech nad Vltavou. V březnu se pak uskuteční dvě víkendové brigády. Vznikem stezky ale aktivita zapojených lidí končit nemusí. "Mám myšlenku, že se může stát základem jakési komunity," uvedl Sitař. Nevylučuje, že by do budoucna mohly vzniknout i další projekty, a to třeba naučná stezka, pohádkový les a možností je i napojení dalších cest, třeba k obci Lešany.

Podle Sitaře už se přihlásilo kolem 20 až 30 lidí, ale hlavní zájem lidí pořadatelé očekávají až těsně před samotnými akcemi. Lze se na ně hlásit prostřednictvím webu. Mohou přijít pomáhat třeba i jen na půl dne. Zapojit se mohou do odstraňování náletových dřevin i do menších úprav terénu, odstraňování polomů a také do úklidu odpadků. Pro příchozí bude připravené například opékání buřtů.

Stezka byla přístupná do smrti princezny Vilemíny, která byla posledním členem rodu Lobkowiczů, který na zámku v Nelahozevsi žil. V roce 1948 byl zámek zkonfiskován, sloužil jako výstavní prostor. Rodina Lobkowiczů získala zámek zpět v restitucích v roce 1993. V renesančním zámku postaveném v 16. století je muzeum s významnou částí Lobkowiczkých sbírek. Je veřejně přístupný, mimo sezonu pouze pro objednané skupiny. Zámek též nabízí vzdělávací programy pro školy.

