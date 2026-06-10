Květen 2026 se stal druhým nejteplejším v historii měření, uvedl Copernicus
Evropa zažila v květnu prudký obrat počasí - od chladnějších podmínek na začátku měsíce k jedné z nejčasnějších a zároveň nejsilnějších vln veder v západní části kontinentu. Teplotní rekordy padaly zejména ve Francii, Velké Británii, Irsku a Portugalsku. V některých oblastech pocitové teploty dosahovaly 35 až 40 stupňů, což znamenalo vysokou zátěž pro obyvatele i přírodu.
Podle vědců byl vývoj v Evropě v souladu s dlouhodobým trendem, který ukazuje na častější, intenzivnější a časnější vlny veder v důsledku klimatické změny. Kromě teplotních extrémů se na kontinentu výrazně střídaly i suché a vlhké podmínky – zatímco část jižní a střední Evropy trpěla suchem, jinde, například v Turecku či části Balkánu, byly silné srážky a lokální povodně.
Odborníci zároveň upozorňují, že teplé oceány i rychlé změny počasí mohou zvyšovat riziko dalších extrémních jevů v nadcházejících měsících.
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