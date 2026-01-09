https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/led-na-labi-komplikuje-plavbu-vodohospodari-jsou-ve-strehu-kvuli-obleve
Led na Labi komplikuje plavbu, vodohospodáři jsou ve střehu kvůli oblevě

9.1.2026 20:59 (ČTK)
Foto | Claire TRESSE / Flickr
Vodohospodáři Povodí Labe kvůli mrazivému počasí přešli do režimu zvýšené bdělosti. Led na vodních tocích a vodních dílech sílí a v případě oblevy může způsobit problémy. Mráz negativně ovlivňuje také samotná vodní díla. Nutné jsou kontroly a odstraňování ledu, informoval ČTK mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec. Na Labi led komplikuje plavbu, na Děčínsku byl do prorážení zamrzlé řeky nasazen ledoborec.
 
Mrazivé počasí s teplotami na některých místech klesajícími pod minus 20 stupňů trvá v ČR několik dní. Mrznout má i v dalších dnech.

"Při současných nízkých průtocích led bezprostředně potíže nezpůsobuje. Riziková situace však může nastat při následné oblevě, kdy se ledová celina začne lámat a posouvat po toku," uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marián Šebesta.

U mostních pilířů, jezů či dalších překážek pak mohou vznikat ledové bariéry, za nimiž se hromadí voda, která se může rozlévat do okolí a způsobit lokální záplavy. "Vodohospodáři se snaží takovému jevu předejít, situaci podrobně sledují a průběžně vyhodnocují," uvedl Šebesta.

Rizikem je také led, který se tvoří na konstrukcích jezů a dalších vodních děl. Led konstrukce zatěžuje a při dlouhodobém namrznutí hrozí, že je může svou hmotností mechanicky poškodit.

"Led na konstrukci také omezuje samotnou funkci vodního díla; ztěžuje či v krajních případech zabraňuje jeho ovládání. Kritická situace může nastat zejména při rychlé oblevě, kdy je již nutné s vodními díly manipulovat kvůli zvýšeným průtokům, avšak konstrukce jsou stále zamrzlé," sdělil Prokopec.

Setrvalé mrazy přinášejí podle něj i další komplikace, zamrzají měřicí sondy vodního stavu a jejich tlaková čidla. "Promrzání šachet a rozpínání ledu může vést k poskytování chybných dat. U takto zasažených stanic je na našich internetových stránkách uvedena poznámka, že měření je ovlivněno ledovými jevy," uvedl Prokopec.

Led na Labi v posledních dnech podle něj komplikuje plavební provoz na řece, přičemž už ve třech úsecích musel být plavební provoz zastaven. "V přístavu Děčín-Rozbělesy aktuálně dosahuje tloušťka ledu v přístavním bazénu přibližně 20 centimetrů, zde se ledovou celinu daří průběžně odstraňovat pomocí plavidla Děčín, ledoborce, který je k této činnosti konstrukčně uzpůsoben," uvedl Prokopec.

Povodí Labe zajišťuje péči o vodní toky a jejich údržbu, provoz vodních děl a další činnosti na území podél celého toku Labe, tedy od Trutnovska po Děčín. Sídlo má v Hradci Králové.

