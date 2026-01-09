Led na Labi komplikuje plavbu, vodohospodáři jsou ve střehu kvůli oblevě
"Při současných nízkých průtocích led bezprostředně potíže nezpůsobuje. Riziková situace však může nastat při následné oblevě, kdy se ledová celina začne lámat a posouvat po toku," uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marián Šebesta.
U mostních pilířů, jezů či dalších překážek pak mohou vznikat ledové bariéry, za nimiž se hromadí voda, která se může rozlévat do okolí a způsobit lokální záplavy. "Vodohospodáři se snaží takovému jevu předejít, situaci podrobně sledují a průběžně vyhodnocují," uvedl Šebesta.
Rizikem je také led, který se tvoří na konstrukcích jezů a dalších vodních děl. Led konstrukce zatěžuje a při dlouhodobém namrznutí hrozí, že je může svou hmotností mechanicky poškodit.
"Led na konstrukci také omezuje samotnou funkci vodního díla; ztěžuje či v krajních případech zabraňuje jeho ovládání. Kritická situace může nastat zejména při rychlé oblevě, kdy je již nutné s vodními díly manipulovat kvůli zvýšeným průtokům, avšak konstrukce jsou stále zamrzlé," sdělil Prokopec.
Setrvalé mrazy přinášejí podle něj i další komplikace, zamrzají měřicí sondy vodního stavu a jejich tlaková čidla. "Promrzání šachet a rozpínání ledu může vést k poskytování chybných dat. U takto zasažených stanic je na našich internetových stránkách uvedena poznámka, že měření je ovlivněno ledovými jevy," uvedl Prokopec.
Led na Labi v posledních dnech podle něj komplikuje plavební provoz na řece, přičemž už ve třech úsecích musel být plavební provoz zastaven. "V přístavu Děčín-Rozbělesy aktuálně dosahuje tloušťka ledu v přístavním bazénu přibližně 20 centimetrů, zde se ledovou celinu daří průběžně odstraňovat pomocí plavidla Děčín, ledoborce, který je k této činnosti konstrukčně uzpůsoben," uvedl Prokopec.
Povodí Labe zajišťuje péči o vodní toky a jejich údržbu, provoz vodních děl a další činnosti na území podél celého toku Labe, tedy od Trutnovska po Děčín. Sídlo má v Hradci Králové.
