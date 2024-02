Lední medvědi kvůli tání ledů v Arktidě hladoví, uvedla studie

Jaroslav Řezáč 15.2.2024 10:45

podle nadpisu by člověk usoudil, že se Lední medvěd živí ledovcem :-)

no jo, ono vegetariáni moc tuku nemívají.

Žádná teplota neroste donekonečna a někde se to převalí, vše tomu napovídá a vše se proto děje.

