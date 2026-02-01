https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ledni-medvedi-na-spicberkach-jsou-navzdory-mizejicimu-ledu-tlustsi-a-zdravejsi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lední medvědi na Špicberkách jsou navzdory mizejícímu ledu tlustší a zdravější

1.2.2026 17:30 | OSLO (ČTK)
Diskuse: 9
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Lední medvědi, kteří žijí na norských Špicberkách, od začátku 90. let 20. století tloustnou, přestože během této doby kvůli globálnímu oteplování neustále mizí mořský led. Překvapili tím i vědce, kteří více než tři desetiletí varují, že klimatické změny způsobí vyhynutí těchto sněhobílých savců.
 
Lední medvědi využívají mořský led při lovu tuleňů, kteří jsou pro ně zdrojem potravy bohaté na tuk. Tukové zásoby dodávají medvědům energii a izolují je, což matkám umožňuje produkovat výživné mléko pro mláďata.

Vědci mezi lety 1992 a 2019 zvážili a změřili 770 dospělých jedinců na Špicberkách a zjistili, že medvědi výrazně ztloustli. Domnívají se, že medvědi na Špicberkách se přizpůsobili nedávnému úbytku ledu tím, že se živí více kořistí žijící na souši, včetně sobů a mrožů, uvádí nová studie, o níž informovala agentura AFP.

"Zlepšení jejich fyzického stavu během období významného úbytku mořského ledu bylo překvapením," řekl agentuře AFP Jon Aars z Norského polárního institutu, hlavní autor článku zveřejněného v časopise Scientific Reports.

Špicberky leží v oblasti, kde jsou klimatické změny až čtyřikrát rychlejší než celosvětový průměr. Některé oblasti Barentsova moře se podle vědců v posledních 40 letech dokonce oteplovaly téměř o dva stupně Celsia za desetiletí.

Důsledkem těchto klimatických podmínek je ústup mořského ledu; podle sčítání z roku 2004 v celé oblasti Barentsova moře žije 1900 až 3600 ledních medvědů. Vědci proto očekávali, že místní medvědi budou vyhublejší, jako v jiných oblastech světa, které postihuje stejný ústup ledu. Výsledky je ale překvapily.

Index měřící tělesnou kondici medvědů vzrostl po počátečním poklesu v letech 1995 až 2000. "Tento výsledek může působit překvapivě, protože je v rozporu s výsledky studií provedených na jiných populacích ledních medvědů, například v kanadském Hudsonově zálivu, kde se jejich fyzický stav v důsledku oteplování výrazně zhoršil," řekla AFP výzkumnice Sarah Cubaynesová, která se nepodílela na této studii, ale rovněž se zabývá výzkumem ledních medvědů.

"Čím je medvěd tlustší, tím je to lepší," dodal Jon Aars. "Očekával bych, že při tak výrazném úbytku mořského ledu dojde ke zhoršení jejich fyzického stavu," dodal.

V Norsku se od 50. let 20. století dočkali oficiální ochrany mroži lední poté, co byli loveni až na pokraj vyhynutí. Tato ochrana zvýšila jejich počet a zřejmě poskytla ledním medvědům nový zdroj tučné potravy, napsal zpravodajský server BBC News.

"V dnešní době je kolem mnohem více mrožů," řekl Aars. "Je také možné, že medvědi jsou schopní lovit efektivněji," dodal.

K tomu podle něj může přispívat právě úbytek mořského ledu, který jejich tradiční zdroj potravy - tuleni - potřebují k odpočinku a rození mláďat. Pokud mají tuleni k dispozici menší ledové plochy, shromažďují se na nich, což medvědům usnadňuje lov.

Ačkoli jde o nečekaně dobrou zprávu pro tyto arktické predátory, vědci se obávají, že pravděpodobně nevydrží trvale. Jak bude dále ubývat mořský led, budou muset medvědi putovat dále, aby se dostali na loviště, což je bude stát více energie a bude jim vyčerpávat jejich drahocenné tukové zásoby, dodal server BBC News.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sloni v thajském národním parku Foto: Jono Hey Flickr Thajsko poprvé použilo antikoncepční vakcínu pro volně žijící slony Emerald Lakes Foto: Depositphotos Nechat přírodu vydělávat? Nový Zéland ukazuje stejné chyby jako Česko Velryba černá Foto: Depositphotos Vzácné velryby černé mají tuto sezonu více mláďat, stále ale mohou vyhynout

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

1.2.2026 17:31
Když není led, tak tuleni vylézají na břeh. I další podobná zvířata. Takže žádná katastrofa, předpovídaná "vědci", se prostě konat nemohla.
Odpovědět
su

1.2.2026 18:00 Reaguje na Jan Šimůnek
No jo, měli se zeptat Vás, "profesora" z "vysoké školy života".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.2.2026 18:54
"Tuleni na ledu" jsou obehraná píseň, medvědi jsou oportunisti a využijí každou příležitost. Díky ochraně velryb se zvýšil jejich počet, a tím i četnost kadáverů vyplavených na břeh. Loví taktéž mrože, a dozajista část medvědů se na led dostane i k tuleňům - jsou to dobří plavci, byť úbytek ledu je značný. MMCh, proto jsou tučňáci v Antarktidě, kde medvěd lední "chybí"/není, ten by jejich kolonie zdecimoval k nule okamžitě (během pár let).
Odpovědět
su

1.2.2026 20:02 Reaguje na Karel Zvářal
Hm....to je zase moudro....
Odpovědět
PA

Petr Adamec

1.2.2026 22:09
No jo, medvědi by zničili tučňáky během pár let...Ovšem alky velké s nimi koexistovaly tisíciletí, ne?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2026 05:46 Reaguje na Petr Adamec
Jako že sdíleli společnou "pláž"?-))
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2026 06:41 Reaguje na Karel Zvářal
P.S. A nicky se nám tu mění, jak na běžícím páse. Kampak se podělo hornictví?-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2026 09:34 Reaguje na Petr Adamec
WIKI: Alka velká hnízdila na skalnatých izolovaných ostrovech se snadným přístupem k oceánu, které oplývaly dostatkem potravy; pro odchov mláďat se tak hodilo pouze několik míst. Mimo období hnízdění žil druh ve vodách severního Atlantiku, například při pobřeží Kanady, Grónska, Islandu, Norska, Faerských ostrovů, Irska, Velké Británie, ale spatřit jej bylo možno i jižněji, jako kupříkladu ve vodách severního Španělska. Takže asi ne až s medvědy. Proč asi?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.2.2026 15:52
Vidíme klasický postoj klimaalarmistů. Budoucnost vidí černě a když nastane opak, jsou překvapeni, ale dál počítají s tím, že to zlepšení nebude trvat dlouho, ale přejde do zhoršení.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist