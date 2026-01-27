https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberec-by-mel-do-konce-roku-vedet-zda-pro-lanovku-na-jested-bude-nutna-eia
Liberec by měl do konce roku vědět, zda pro lanovku na Ještěd bude nutná EIA

27.1.2026 19:34 | LIBEREC (ČTK)
Inverze nad Libercem. Pohled ze soukromého letadla
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Nonnel / Wikimedia Commons
Liberec by měl ještě letos vědět, zda stavba lanovky na Ještěd bude podléhat posouzení EIA, tedy jejího vlivu na životní prostředí. Podkladem k tomu bude oznámení záměru, za jehož vypracování radnice zaplatí 823 000 korun. Náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) novinářům řekl, že vybraná firma by oznámení záměru měla vytvořit letos do konce podzimu.
 
Podle něj bude muset zkoumat všechny sezonní aspekty z hlediska krajiny a přírody na jaře, v létě i na podzim. "A uvidíme, jestli EIA bude nutná a povinná. Budeme samozřejmě rádi, když nebude. Tím se výrazně zkrátí celý ten proces. Ale je to nějaká zákonná povinnost, kterou musíme splnit," dodal náměstek.

Lanová dráha na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin po přetržení tažného lana zemřel průvodčí. Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a prodaly ji Liberci za 38,6 milionu korun. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově.

Jak příprava výstavby lanovky postupuje, chce radnice prezentovat veřejnosti 26. února v kreativním centru Linserka. "Představíme celý projekt. Zatím jsme představili jenom kabinu a teďka bychom rádi všechny seznámili právě s celkem," uvedl Janďourek. Předpokládá, že v provozu by lanovka mohla být od poloviny roku 2029. Podle předběžné ekonomické analýzy z roku 2024 si její vybudování vyžádá mezi 360 až 440 miliony korun.

Nová lanovka bude mít jednu velkokapacitní kabinu pro 100 lidí zavěšenou na dvou lanech, takzvanou tramvaj. Kabina oblých tvarů by měla připomínat přistávající UFO, proto bude mít ve spodní části speciální osvětlení. Její podobu navrhlo studio Anna Marešová designers.

