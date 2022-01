Liberecká záchranná stanice Archa loni přijala kriticky ohroženou želvu bahenní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Fabio Sacchi / Shutterstock Želva bahenní je jediným původním druhem želvy žijící na území České republiky.

Liberecká záchranná stanice pro volně žijící živočichy Archa loni přijala kriticky ohroženou želvu bahenní. K nezvyklým zásahům patřil také skoro měsíc trvající odchyt jestřábí samice s poraněným křídlem nebo ošetřování puštíka, který vlétl do jedoucího auta. Archa loni přijala rekordních 1933 zvířat, což je o 133 více než v roce 2020. Zpět do volné přírody se podařilo vypustit více než polovinu zvířat, informovala vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.

Želva bahenní je jediným původním druhem želvy žijící na území České republiky. "Tato vodní želva se vyskytuje pouze na několika málo lokalitách zejména na Moravě a lidé ji našli procházet se na silničce v Jizerských horách. Po konzultaci s úřady jsme želvu předali do Zoo Hluboká, která je dlouhodobě úspěšně chová," uvedla Hancvenclová.

K dalším netradičním zásahům patřila i záchrana jezevce, který uvízl ve vodoměrné šachtě, vyprošťování kuny zaseknuté ve ventilačním zařízení nebo odchyt jestřábí samice s poraněným křídlem. "Tu jsme se v Ostašově pokoušeli odchytit téměř měsíc. Podařilo se to, až když si pěšky došla pro slepici do kurníku," uvedla vedoucí stanice. Neobvyklý byl i zásah v létě u Hodkovic nad Mohelkou, kdy do jedoucího auta vletěla otevřeným oknem samice puštíka. "Přistála na malých dětech, které seděly na zadní sedačce. Dětem se naštěstí nic nestalo, řidička duchapřítomně zastavila a puštíka, který si zlomil nohu, byla schopná odchytit. Puštíkovi byla zlomenina operována a po měsíci byl vypuštěn zpět," uvedla Hancvenclová.

Výjezdů za záchranou zvířat v nouzi měli loni pracovníci Archy 539. Stanice poskytuje pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům, která jsou v důsledku zranění, nemoci či jiných okolností dočasně či trvale neschopná přežít ve volné přírodě. Jako v předchozích letech i loni tvořili nejvyšší podíl přijatých živočichů netopýři. Bylo jich 856 a z nich 364 pocházelo z jediného panelového domu v Jablonci nad Nisou. "Od začátku ledna do konce března jsme tam vyjížděli i dvakrát denně, protože se z nejasných příčin budili ze zimního spánku a pronikali elektroinstalací do chodeb domu. Všichni netopýři dozimovali v Arše a na jaře byli vypuštěni zpět do volné přírody,“ dodala vedoucí záchranné stanice.

Loni se dostal do Archy i neobvykle velký počet káňat lesních - 23, což je dvakrát více, než bývá běžný roční průměr. "Nejzajímavější byla pomoc káněti, které nebylo schopno letu, neboť mělo ulomených několik ručních letek - dlouhých brků na křídle. Mohli jsme ho nechat ve stanici, než přepeří, ale to by trvalo příliš dlouho. Kolegové ze zoo nám ukázali metodu, jak zlomená brka nastavit z náhradních dílů. Použili přitom vypadlé letky z jiných káňat, bambusové špejle a vteřinové lepidlo. Oprava se podařila a káně mohlo být brzy vypuštěno do volné přírody," uvedla Hancvenclová. Stejnou metodu podle ní využili také u poštolky a rorýse.

