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Liberecký kraj nechá v 38 obcích prověřit rizika eroze půdy a bleskových záplav

3.7.2026 18:52 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Depositphotos
Liberecký kraj nechá v 38 obcích prověřit rizika eroze půdy a bleskových záplav po přívalových deštích, odborníci z Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy (VÚMOP) posoudí 53 vytipovaných kritických lokalit, kraj za to zaplatí zhruba 1,3 milionu korun. Půdní eroze a bleskové povodně představují čím dál tím větší problém, řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu).
 
"Přívalové deště mohou během několika desítek minut způsobit značné škody na majetku i infrastruktuře. Abychom mohli účinně chránit obce a jejich obyvatele, potřebujeme mít k dispozici kvalitní data a odborné podklady. Tato analýza nám pomůže určit nejohroženější místa a připravit konkrétní návrhy, které sníží riziko škod způsobených bleskovými povodněmi a erozí," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Liberecký kraj nechal už loni vytipovat lokality nejvíc ohrožené erozí zemědělské půdy. Impulsem bylo zaplavení Dalešic na Jablonecku bahnem z polí při přívalových deštích loni v květnu. "V České republice je zhruba 60 procent zemědělské půdy ohroženo erozí, ať už větrnou nebo vodní. V Libereckém kraji je to menší procento, protože procento zornění zemědělské půdy je nižší, než je průměr České republiky," uvedl Klápště. Odborníci ale vytipovali více než 40 lokalit hlavně na Českolipsku a Semilsku, které jsou ohroženy.

"Dopady klimatické změny pociťujeme stále častěji i v Libereckém kraji. Cílem není pouze pojmenovat rizika, ale navrhnout konkrétní kroky a opatření, která mohou obcím pomoci předcházet škodám. Díky této analýze získáme přehled o tom, kam je potřeba zaměřit pozornost a jaká opatření budou nejúčinnější. Výsledky budou důležitým podkladem pro další investice i získávání dotačních prostředků," doplnil Klápště.

Odborníci teď podle Klápštěho provedou terénní ověření a podrobné vyhodnocení jednotlivých lokalit. "Výstupem budou hodnoticí karty pro jednotlivé obce, závěrečná zpráva a také prioritizace lokalit podle míry rizika. Zakázka bude dokončena do 30. března 2027. Financování zajistí Liberecký kraj z finančních prostředků zaměřených na naplnění koncepce Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje," dodal náměstek.

Úpravy, které obce ochrání, nějakou dobu potrvají, třeba v Dalešicích by ochranná opatření měla být hotová do dvou až tří let. Zatím obec chrání provizorní úpravy, které vodu při dešti odvádějí mimo zástavbu. Splachování půdy by tam mělo zabránit trvalé zatravnění pozemků nad obcí. Šest metrů široký a až tři metry hluboký příkop pole nad obcí rozdělí a sloužit bude k zasakování vody, přebytečnou vodu odvede do suché nádrže s hrází vysokou až tři metry. Úpravy za miliony korun tam bude financovat stát.

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