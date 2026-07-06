Hustopeče investovaly přes 21 milionů korun do ekologických úprav krajiny
6.7.2026 18:30 | HUSTOPEČE (ČTK)
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Foto | KHAIRIL FAIZI / Flickr
V lokalitách Nad Úvozem, Díly, Holiny a Tabule odborná společnost zajistila rozsáhlé terénní úpravy, založila travnaté protierozní pásy, které pomáhají zpomalit odtok vody při přívalových deštích, a vysázela 775 stromů a 18 650 keřů.
Původně město počítalo s náklady okolo 29 milionů korun, ve výběrovém řízení se podařilo cenu snížit na 21,6 milionu korun. Celkem 85 procent nákladů pokryla dotace z ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. "Jsem rád, že se nám podařilo tento rozsáhlý projekt dokončit, najít shodu se zemědělci a navíc výrazně ušetřit oproti původním předpokladům," dodal Švásta.
Součástí projektu je také tříletá péče o vysazené stromy a keře i nově založené plochy.
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Všechny komentáře (1)
RV
Richard Vacek6.7.2026 18:59
Ach tak. Už jsem se těšil, že někdo vydává vlastní peníze na ekologické projekty a je to zase jak přes kopírák - dali dotaci, tak ji utratíme.Odpovědět