Liberecký kraj podpoří akce k výročí CHKO Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj
Projekt zahrnuje podle Klápštěho pestrou škálu aktivit pro veřejnost. "Lidé se mohou těšit například na komentované vycházky do přírody i za lidovou architekturou, cyklovýlet Máchovým krajem nebo exkurzi do národní přírodní památky Jestřebské slatiny. Připraveny budou také výstavy, nová herní lokalita v aplikaci Venku.app nebo výsadba komunitního sadu původních ovocných odrůd v Lužických horách," vyjmenoval plánované akce hejtmanův náměstek, který byl před svým zvolením vedoucím správy CHKO Český ráj.
Liberecký kraj má více než třetinu svého území pod nějakou ochranou. Chráněné oblasti Lužické hory a Kokořínsko vznikly v roce 1976, Kokořínsko se ještě před 12 lety rozrostlo o Máchův kraj. CHKO Lužické hory leží na území Libereckého a také Ústeckého kraje, CHKO Kokořínsko - Máchův kraj je na území Libereckého kraje a středních Čech. "Dílčím způsobem ty akce podpoří i sousední kraje, ale velká část obou území je právě na území Libereckého kraje," dodal Klápště.
