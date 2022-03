Lidé budou moci opět chodit obnovovat lesy poničené kůrovcovou kalamitou

Petr Schönack 21.3.2022 18:06

To ten les přesně potřebuje. Vytěžit a odvézt organickou hmotu a nasázet nepůvodní dřevinu, přičemž většina sazenic zajde. Nevadí, vždyť jsou na to dotace. A až ten nový (rádoby) les za čtyřicet let nebo dřív zase půjde do kopru, tak budou další dotace. Ona by to totiž příroda líp nezařídila, celé desítky miliónů let to dělala špatně. To není lesnictví, ale zemědělství.

