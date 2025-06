Lidé mířící na dovolenou do Plzeňského kraje preferují častěji klidné oblasti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lidé, kteří přijíždějí na dovolenou do Plzeňského kraje, preferují stále častěji oblasti s menší koncentrací turistů - Český les, Brdy a barokní krajinu kolem Mariánské Týnice na Plzeňsku. Šumava už je podle nich přeplněná. Do všech tří klidových oblastí jezdí přes léto desetitisíce lidí, řekl ČTK krajský radní Libor Picka (STAN), který je starostou Bělé nad Radbuzou uprostřed Českého lesa. Také díky těmto atraktivním oblastem už se kraj vrátil na předcovidovou návštěvnost roku 2019."Hodně lidí určitě více vyhledává oblasti, kde je méně návštěvníků. Moje zkušenost z minulého týdne ze Šumavy na Modravě byla katastrofální, to už bych si nechtěl zopakovat," řekl vedoucí krajského odboru kultury, památek a cestovního ruchu Josef Kuželka. Český les, Brdy i barokní krajina mají podle něj násobně vyšší potenciál. Jsou protkané až stovkami kilometrů značených pěších stezek i cyklotras. V Českém lese a Brdech vedou navíc po kvalitním povrchu díky tomu, že to byly dříve obslužné silnice pro armádu, pohraničníky a lesy.

"To, že Plzeňský kraj není jen Plzeň a Šumava, už pochopilo mnoho lidí. Vidíme to na zájmu městeček a vesnic o rozvoj drobných ubytovacích kapacit. Dobře je to vidět i na budování 'štelplaců', míst pro karavany, jichž už jsme podpořili přes 20 a zájem je pořád velký. Preferujeme místa, která ani neznáme. A právě ty dnes návštěvníci hledají," uvedl Picka.

Český les je stále méně objevenou destinací. "Jsme přímo v jeho srdci, a tak vidíme, že počet cyklistů, turistů a lidí v infocentrech každoročně obrovsky roste. Chodí sem hledat něco, co už na Šumavě není. Jsou ochotni snést trochu diskomfortu, tedy že není na každém rohu hospoda, ale jdou celý den a potkají minimum lidí," uvedl starosta Bělé. Podle něj se v Českém lese dá strávit příjemná týdenní dovolená. Z atraktivit jmenoval třeba přírodní koupaliště Babylon, vrcholy Čerchov a Pleš, folklor v Postřekově, zámek Poběžovice, jízdárnu Světce, rozhlednu Havran a Bělou, kde začínají hvozdy.

Navíc všude lze dobře zaparkovat. "A díky elektrokolům je akční rádius návštěvníků výrazně větší. Zaparkují v Bělé a pak už objíždějí okolí a do Domažlic i Tachova to mají 30 kilometrů," řekl Picka. Přímo v Českém lese je málo ubytovacích lůžek, ale přibývají menší penziony, které postačují.

Kraj, chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český les a Brdy a obce se společně snaží rostoucí turismus rozumně regulovat. "Aby nenastalo to, co je na Šumavě, že se budeme přetlačovat s CHKO. Snahou je lidem ukázat to, co je hezké, a zároveň je netrápit tím, že někam nemohou," uvedl Picka. Český les bude podle Kuželky pořád klidovým místem, které si návštěvník zvolí kvůli tomu, aby při putování nenarazil téměř na nikoho. "Zejména propojky větších turistických míst, které jsou třeba dvacetikilometrové, by měly zůstat čisté s ohledem na respekt k tomu místu," uvedl. Turisté tam procházejí z velké části po desítkách zaniklých obcí s patrnými zbytky domů i ovocnými alejemi.

Velkým tahákem jsou podle Kuželky také Brdy. Možnosti ubytování jsou tam jako v Českém lese převážně v okrajovém pásu. Do Brd je ale odevšad blízko, dodal Kuželka. Infocentra na okrajích všech tří oblastí jsou vybavené mapami a druhým rokem tam fungují destinační společnosti Český les, Rokycansko a Postřelí.

