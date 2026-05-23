Lidé mohou v Zoo Praha nově vidět čtveřici vzácných ptačích druhů
Koliha velká je největší evropský bahňák, který vyniká dlouhým zobákem využívaným při hledání potravy v mokřadech. V přírodě je v Česku kriticky ohrožená. V pražské zoo je nově k vidění mladý pár. Kukalka modrá je endemitem Madagaskaru a na rozdíl od příbuzné kukačky obecné pečuje o vlastní potomky.
Tyran bentevi z Jižní Ameriky sice zatím nepatří mezi globálně ohrožené druhy, ale je významným indikátorem stavu tamních ekosystémů. Je známý svou neohroženou obranou teritoria a hlasem. Sojkovec rezavořitý pochází z jihovýchodní Asie a v přírodě je ohrožený zejména odchytem pro ilegální obchod se zpěvnými ptáky.
Sojkovec se do Prahy dostal ze zabavené zásilky určené pro nelegální obchod s ptáky a Zoo Praha jej nyní chová v pavilonu Sečuán v dolní části areálu. Koliha velká je k vidění v evropské části expozice Ptačích mokřadů, zatímco kukalka modrá obývá africkou voliéru a tyran bentevi americkou část stejného komplexu.
