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Ostravská zoo odchytila uprchlého lemura kata, krmil se třešněmi

8.6.2026 19:34 | OSTRAVA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Neil Strickland / Flickr
Pracovníci ostravské zoologické zahrady v neděli večer odchytili lemura, který minulou středu utekl z expozice Ráj lemurů. Lemur kata byl v jedné ze zahrad nedaleko zoo, kde se krmil třešněmi. O úspěšném odchytu zahrada informovala na sociálních sítích.
 
"Chovatelé průběžně vyjížděli k oznámením, která poskytovali obyvatelé z okolí zoo. Věděli jsme, že se lemur kata pohybuje v zahradách a lesících, na hranici Muglinova a Slezské Ostravy. Několik výjezdů bylo neúspěšných. Až v neděli večer byl mladý lemur odchycen. Majitel zahrady ho viděl na třešni a místo hned nahlásil na zveřejněné informační číslo zoo. Zvíře nebylo hladové, oblíbenou pochoutku však neodmítlo, pracovnice využila příležitosti a lemura chytla," uvedla zoo.

Odchycený lemur je nyní společně s bratrem v zázemí zahrady. Je sice ve velmi dobré kondici, ale do expozice už se v letošní sezoně nevrátí, protože hrazení překonal už několikrát po sobě.

"Moc děkujeme všem zúčastněným za podporu a pomoc při hledání zvířete. Návštěvníci do Ráje lemurů mohou, dneškem otevíráme pro letošní sezonu venkovní expozici se 14 lemury," doplnila zoo.

Mezi 14:00 a 15:00 mohou návštěvníci vstoupit do venkovní expozice na ostrově a z bezprostřední blízkosti pozorovat madagaskarské poloopice. Ve 14:30 si mohou poslechnout i vyprávění o chovaných zvířatech.

V expozici žije 11 lemurů kata, dva lemuři červenobřiší a lemur běločelý. Ráj lemurů je otevřen denně pouze mezi 14:00 a 15:00. V případě nepříznivého počasí či nenadálých provozních důvodů zůstává expozice zavřená.

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