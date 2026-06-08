Ostravská zoo odchytila uprchlého lemura kata, krmil se třešněmi
Odchycený lemur je nyní společně s bratrem v zázemí zahrady. Je sice ve velmi dobré kondici, ale do expozice už se v letošní sezoně nevrátí, protože hrazení překonal už několikrát po sobě.
"Moc děkujeme všem zúčastněným za podporu a pomoc při hledání zvířete. Návštěvníci do Ráje lemurů mohou, dneškem otevíráme pro letošní sezonu venkovní expozici se 14 lemury," doplnila zoo.
Mezi 14:00 a 15:00 mohou návštěvníci vstoupit do venkovní expozice na ostrově a z bezprostřední blízkosti pozorovat madagaskarské poloopice. Ve 14:30 si mohou poslechnout i vyprávění o chovaných zvířatech.
V expozici žije 11 lemurů kata, dva lemuři červenobřiší a lemur běločelý. Ráj lemurů je otevřen denně pouze mezi 14:00 a 15:00. V případě nepříznivého počasí či nenadálých provozních důvodů zůstává expozice zavřená.
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