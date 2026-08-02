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Safari Park Dvůr Králové nad Labem má vzácné mládě makiho trpasličího

2.8.2026 18:04 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Simona Jiřičková / Safari Park Dvůr Králové
Safari Park Dvůr Králové nad Labem má vzácné mládě madagaskarské poloopice makiho trpasličího. Narodilo se 26. června a je v pořádku. Zřejmě je to samec. Dvorská zoo je jednou z mála na světě, kde makie chovají. Zástupci safari parku označili přírůstek tohoto druhu za pozoruhodný.
 
"Chovatelé a veterináři zkontrolovali zdraví mláděte, které je v pořádku a prospívá. Podle všeho jde o samce, pozorování potvrdí ještě genetický rozbor srsti," sdělil dnes ČTK mluvčí safari parku Michal Šťastný. Veterinář mládě při kontrole také očipoval.

Maki trpasličí připomíná malou myš s velkýma očima. Makiové jsou podle odborníků velmi vzácná zvířata chovaná na světě pouze asi ve 20 zahradách, z nichž 16 je v Evropě. Odchovu schopná zvířata má jen polovina těchto zoo. "Safari Park Dvůr Králové je jediná kontinentální zoo v Evropě, kde se makiové trpasličí pravidelně množí. Od rozmnožování totiž značná část zahrad začala ustupovat kvůli taxonomickým nejasnostem," uvedl Šťastný.

Podle odborníků mládě možná pomůže zachránit vlastní druh před zmizením ze zoologických zahrad. "Aktuálním cílem je udržet záchovnou populaci tohoto druhu v lidské péči, v čemž sehrává Dvůr Králové zásadní úlohu. Příroda na Madagaskaru čelí kritickému tlaku a ztráta jakéhokoli druhu v zoologických zahradách může ve velmi blízké budoucnosti znamenat i jejich zmizení ze světa," uvedla koordinátorka chovu makiů v evropských zoo Kristýna Rothová ze Zoo Plzeň. Aktivně usiluje o zachování funkčního chovu a s dvorským odchovem plánuje založit novou chovnou linii doplněnou o zvířata ze zahrad v Anglii.

Maki trpasličí žije na světě pouze v jihozápadní části ostrova Madagaskar. Jedná se o jednoho z nejmenších primátů světa, měří maximálně 13 centimetrů a váží od 70 do 100 gramů. Ve dvorské zoo je lidé mohou obdivovat v noční části pavilonu Madagaskar a tropický les.

Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Zoo ve Dvoře Králové nad Labem existuje od roku 1946. Oblíbené safari v ní založil Josef Vágner, který byl ředitelem dvorské zoo v letech 1965 až 1983. Podle safari, které Vágner inicioval, začala dvorská zoo pro celou zahradu používat nový marketingový název Safari Park Dvůr Králové.

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