Pražská zoo připravila ledním medvědům led k ochlazení při vysokých teplotách
Led podle Maška neslouží pouze k ochlazení, ale také jako takzvaný enrichment, tedy obohacení prostředí. "Ti lední medvědi se tím ochladí, osvěží a současně je to pro ně právě takový fyzický a mentální stimul, protože ten život v zoologické zahradě může být pro některá zvířata fádní, tak my jim ho tím zpestřujeme," řekl mluvčí.
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V minulých letech dostávala led také další zvířata, například tasmánští čerti, vydry, bizoni nebo koně Převalského. Letos zahrada připravila led pouze ledním medvědům. U ostatních druhů podle Maška ochlazení zajišťují nová mlžítka, kterých zoo přes zimu instalovala zhruba deset, a nyní jich tak v areálu funguje 28. "Tato mlžítka to mikroklima zlepšují, takže než abychom sypali tuny ledu například ke koním Převalského, kteří o to ani neměli takový zájem, ale to mikroklima to ochladilo, tak tam jsme raději instalovali mlžítko, které vyjde samozřejmě i ekonomicky lépe," řekl Mašek.
Další led chce zahrada objednat podle předpovědi počasí pravděpodobně už příští týden ve středu. O tom, kdy akci zopakuje, rozhodnou však očekávané teploty.
Zoo Praha také letos nabízí během letních prázdnin zvýhodněné večerní vstupné. Lidé, kteří přijdou po 17:00, zaplatí v pokladně za vstup 100 korun. Pokladny i pavilony se zvířaty jsou otevřené do 19:00, areál zoo zůstává lidem přístupný do 21:00.
Standardní vstupné pro dospělé stojí 330 korun, 300 korun pak při zakoupení on-line. Dětská vstupenka pak stojí 250 korun, 200 korun při on-line zakoupení.
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