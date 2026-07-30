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Pražská zoo připravila ledním medvědům led k ochlazení při vysokých teplotách

30.7.2026 12:41 | PRAHA (ČTK)
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha
Pražská zoologická zahrada dnes připravila ledním medvědům zhruba tři tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zábava a rozptýlení, řekl mluvčí zoo Filip Mašek. Zahrada chce akci podle předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména dnes a v pátek budou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia.
 
Akci s názvem Zoo pod ledem uspořádala zahrada poprvé předloni, cílem má být zpříjemnit zvířatům horké dny. Zhruba tři tuny ledu dnes dostali lední medvědi. Do ledu jim chovatelé ukryli pamlsky v podobě zmražených sépií, které při aktivitě hledali a žrali. Ve výběhu měli medvědi také plastový bazének naplněný vodou s ledem. V ledových kostkách se váleli a otírali se o ně.

Led podle Maška neslouží pouze k ochlazení, ale také jako takzvaný enrichment, tedy obohacení prostředí. "Ti lední medvědi se tím ochladí, osvěží a současně je to pro ně právě takový fyzický a mentální stimul, protože ten život v zoologické zahradě může být pro některá zvířata fádní, tak my jim ho tím zpestřujeme," řekl mluvčí.

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V minulých letech dostávala led také další zvířata, například tasmánští čerti, vydry, bizoni nebo koně Převalského. Letos zahrada připravila led pouze ledním medvědům. U ostatních druhů podle Maška ochlazení zajišťují nová mlžítka, kterých zoo přes zimu instalovala zhruba deset, a nyní jich tak v areálu funguje 28. "Tato mlžítka to mikroklima zlepšují, takže než abychom sypali tuny ledu například ke koním Převalského, kteří o to ani neměli takový zájem, ale to mikroklima to ochladilo, tak tam jsme raději instalovali mlžítko, které vyjde samozřejmě i ekonomicky lépe," řekl Mašek.

Další led chce zahrada objednat podle předpovědi počasí pravděpodobně už příští týden ve středu. O tom, kdy akci zopakuje, rozhodnou však očekávané teploty.

Zoo Praha také letos nabízí během letních prázdnin zvýhodněné večerní vstupné. Lidé, kteří přijdou po 17:00, zaplatí v pokladně za vstup 100 korun. Pokladny i pavilony se zvířaty jsou otevřené do 19:00, areál zoo zůstává lidem přístupný do 21:00.

Standardní vstupné pro dospělé stojí 330 korun, 300 korun pak při zakoupení on-line. Dětská vstupenka pak stojí 250 korun, 200 korun při on-line zakoupení.

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