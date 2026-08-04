V Japonsku, které bojuje s extrémními vedry, uhynuly tři lvice, píše BBC News
"Je to poprvé, co jsme se s něčím takovým setkali. Minulý rok bylo také horko, ale žádný z našich lvů takto neonemocněl," řekla BBC zástupkyně zoo Miwa Kosaka.
Zoo se snažila lvicím pomoci ochlazováním a podáváním infuzí, ale marně. Další tři lvi v zooparku - dva samci a jedna samice - se necítí dobře a nejsou schopní vstát, dodala Kosaka s tím, že jim ošetřovatelé podávají tekutiny, léky a vitamíny. Stav čtyř lvů už se zlepšil a šest nemělo žádné potíže, dodala.
Japonská léta jsou čím dál teplejší a nebezpečnější. Některá města během července zažila "kokušobi" (krutě horké dny), což je japonský termín používaný pro dny, kdy teploty stoupnou nad 40 stupňů Celsia.
Jen za toto léto bylo po celé zemi kvůli úpalu hospitalizováno více než 43 000 lidí. Vláda vydala varování před horkem a vyzvala obyvatele, aby přijali opatření k ochlazení, mimo jiné tím, že doporučila úředníkům vyměnit formální oblečení za vzdušnější oděvy.
Zoopark Tama je domovem asi 260 druhů zvířat. Lvi patří mezi hlavní atrakce zoo, kde žijí a úspěšně se rozmnožují od roku 1964.
reklama