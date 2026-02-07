Lidé na Floridě v chladném počasí posbírali a odevzdali přes 5000 leguánů
7.2.2026 14:10 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Hugoesteban14 / Wikimeda Commons
"Coby invazivní druh mají leguáni zelení negativní vliv na floridské životní prostředí a ekonomiku," uvedl šéf úřadu Roger Young. Poděkoval za pracovní nasazení zaměstnancům úřadu i "mnoha dalším lidem, kteří si udělali čas na to, aby na svých pozemcích posbírali chladem ztuhlé leguány a předali je příslušným místům".
První informace o výskytu leguánů na Floridě pocházejí ze 60. let minulého století, dostali se na ni z nákladních lodí připlouvajících z Kuby. Ohrožují původní druhy obývající tento poloostrov na jihovýchodě Spojených států a protože z rostlin ožírají prakticky všechny listy, květy a plody, znamenají komplikaci pro zemědělce i majitele zahrad. Navíc si vyhrabávají nory, které mohou narušit chodníky a pobřežní bariéry.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk