Lidé v Příčovech na Příbramsku v referendu odmítli průzkum nerostů

12.10.2025 19:16 | PŘÍČOVY (ČTK)
Lidé v Příčovech na Příbramsku v pátečním referendu odmítli průzkum nerostných surovin na území obce, který by mohl vést i k následné těžbě. Obávají se dopadů na krajinu i vlastnická práva. Hlasování se zúčastnilo 84,23 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 98,3 procenta z nich. Výsledky referenda jsou tak platné a závazné, vyplývá ze zveřejněného zápisu o výsledku referenda.
 
Lidé v Příčovech odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo obce v samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby se zabránilo geologickému průzkumu nerostných surovin v katastrálním území obce. Kladně odpovědělo 231 hlasujících, jeden záporně a jeden se zdržel hlasování.

Obec obdržela oznámení o zahájení řízení o povolení průzkumu ložisek. Na něj teď bude reagovat a právě výsledek referenda podle starosty Michala Jiráčka (nez.) ve vyjádření použije, protože se jedná oficiální postoj místních. "My teď máme nějaký mandát," dodal. Vysoká účast v referendu ho příjemně překvapila, uvedl. Místní mají z případné těžby obavy. "Jsou to ekologické dopady na krajinný ráz, na turismus, na vlastnická práva," vyjmenoval důvody obav obyvatel z těžby starosta.

Referendum na obdobné téma se konalo v pátek také v Prosenické Lhotě na Příbramsku. I zde obyvatelé těžbu nerostných surovin na území obce v referendu odmítli. Hlasování se zúčastnilo 70,84 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 96,94 procenta z nich. Výsledky referenda jsou tak platné a závazné.

