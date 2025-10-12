Lidé v Příčovech na Příbramsku v referendu odmítli průzkum nerostů
Obec obdržela oznámení o zahájení řízení o povolení průzkumu ložisek. Na něj teď bude reagovat a právě výsledek referenda podle starosty Michala Jiráčka (nez.) ve vyjádření použije, protože se jedná oficiální postoj místních. "My teď máme nějaký mandát," dodal. Vysoká účast v referendu ho příjemně překvapila, uvedl. Místní mají z případné těžby obavy. "Jsou to ekologické dopady na krajinný ráz, na turismus, na vlastnická práva," vyjmenoval důvody obav obyvatel z těžby starosta.
Referendum na obdobné téma se konalo v pátek také v Prosenické Lhotě na Příbramsku. I zde obyvatelé těžbu nerostných surovin na území obce v referendu odmítli. Hlasování se zúčastnilo 70,84 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 96,94 procenta z nich. Výsledky referenda jsou tak platné a závazné.
