Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren
Proti výstavbě větrníků se vyslovilo 86 z 92 platných hlasů, tedy 90,53 procenta. Naopak souhlasilo s ní šest voličů. Tři lidé odevzdali neplatné hlasy, například kvůli chybnému označení vybrané odpovědi. Referenda se zúčastnilo 65,07 procenta z celkového počtu 146 voličů.
Výstavbu větrníků v regionu letos v referendech odmítli také voliči v Třebízi na Kladensku, v Milíně, Pečicích a Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.
Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.
reklama