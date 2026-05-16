Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

16.5.2026 11:47 | VRANČICE (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá z informací na webu obce.
 
Starosta obce Jiří Sláma (KDU-ČSL) ČTK řekl, že zájem o výstavbu větrníků v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice projevila společnost PRE, vedení obce však podle něj už před rokem tuto možnost odmítlo a firma to akceptovala. Několik místních lidí ale podle starosty trvalo na tom, že se má uskutečnit referendum, a tak bylo vyhlášeno.

Proti výstavbě větrníků se vyslovilo 86 z 92 platných hlasů, tedy 90,53 procenta. Naopak souhlasilo s ní šest voličů. Tři lidé odevzdali neplatné hlasy, například kvůli chybnému označení vybrané odpovědi. Referenda se zúčastnilo 65,07 procenta z celkového počtu 146 voličů.

Výstavbu větrníků v regionu letos v referendech odmítli také voliči v Třebízi na Kladensku, v Milíně, Pečicích a Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.

Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.

