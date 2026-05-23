Referendum o větrné elektrárně v Těchařovicích je kvůli nízké účasti neplatné

23.5.2026 18:13 | TĚCHAŘOVICE (ČTK)
Větrná elektrárna
Dnešní referendum o stavbě a provozu větrné elektrárny v Těchařovicích na Příbramsku je neplatné, nepřišlo dost hlasujících. Účast voličů byla 32,56 procenta, podle zákona bylo potřeba 35 procent. Z 43 voličů jich odevzdalo platný hlas 14, z toho 11 se vyslovilo proti stavbě elektrárny. Vyplývá to z informací na úřední desce obce.
 
Pro obec to podle starostky Vandy Bělinové (SOCDEM) nic zásadního neznamená. "Referendum mělo být spíš taková pojistka, protože řada obcí v okolí si tím prošla, ale rozhodně to neznamená, že se tady bude něco budovat," řekla Bělinová ČTK.

Zájem o vybudování má v obci podobně jako v dalších obcích v okolí společnost PRE. Bělinová ČTK už dříve řekla, že obec nemá s investorem uzavřenou žádnou smlouvu, podnět k uspořádání referenda vzešel od obyvatel.

Výstavbu větrníků v regionu letos v referendech odmítli také voliči v Třebízi na Kladensku, v Milíně, Pečicích, Starosedlském Hrádku a Vrančicích na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.

Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.

