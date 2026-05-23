Referendum o větrné elektrárně v Těchařovicích je kvůli nízké účasti neplatné
23.5.2026 18:13 | TĚCHAŘOVICE (ČTK)
Zájem o vybudování má v obci podobně jako v dalších obcích v okolí společnost PRE. Bělinová ČTK už dříve řekla, že obec nemá s investorem uzavřenou žádnou smlouvu, podnět k uspořádání referenda vzešel od obyvatel.
Výstavbu větrníků v regionu letos v referendech odmítli také voliči v Třebízi na Kladensku, v Milíně, Pečicích, Starosedlském Hrádku a Vrančicích na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.
Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk