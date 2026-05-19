Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce
Proti projektu větrníků v akcelerační zóně Kamenný vrch vystupuje i obec. Právě zde by elektrárny měly být v těsném sousedství s domy. "Obec podává námitku v případě výstavby větrných elektráren v lokalitě Kamenný vrch," uvedla pro ČTK Skotnicová. Další informace týkající se jiných projektů či protestu obyvatel nechtěla před úterní besedou komentovat.
"Zastupitelé obce nevyjednali žádné konkrétní a prokazatelné výhody pro občany v případě takové zátěže. Záměr výstavby ohrožuje krajinný ráz, klid a výskyt chráněných živočichů. Větrníky o výšce 250 metrů, které se svou velikostí blíží pařížské Eiffelově věži, by zcela vizuálně i hlukově ovládly naše domovy," uvedl Brak.
Problém se podle něj netýká jen Starých Heřminov, ale celého Hornobenešovska a Bruntálska. "Území bylo zařazeno do návrhu akcelerační zóny s označením AOV60 Kamenný vrch a AOV59 Liščí vrch. Místní spolky i obce odeslaly ministerstvu pro místní rozvoj zásadní nesouhlas s tímto návrhem a požadují jeho úplné vyřazení. Argumentují mimo jiné rozporem s evropským právem, chybějícím posouzením vlivu na zdraví obyvatel - hluk, infrazvuk - a riziky spojenými se stavbou extrémně těžkých konstrukcí na poddolovaném území po historické těžbě," uvedl s tím, že pokud neuspějí, podají žalobu na stát.
Vládní plán na zavedení akceleračních zón vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy. Jde o vytipovaná území, kde je předem vyhodnocen minimální střet s ochranou přírody. Hlavním lákadlem pro investory je zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na rok. Pro obce v zónách zákon slibuje finanční bonusy a podíly z vyrobené elektřiny.
