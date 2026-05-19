Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce

19.5.2026 00:50 (ČTK)
Větrná elektrárna
Část obyvatel Starých Heřminov na Bruntálsku vyzývá zastupitele, aby ustoupili od plánů stavět na území obce větrné elektrárny. Vznikla petice, pod níž je nyní 66 podpisů. Loni měla obec 212 obyvatel. ČTK to řekl jeden z iniciátorů petice Petr Brak. Větrníky mají vzniknout i na území okolních obcí. Jedna akcelerační zóna ale přímo sousedí se zástavbou Heřminov, elektrárny by podle plánů měly být 450 metrů od domů. Starostka obce Daniela Skotnicová (Zdravý rozum) se chce vyjádřit až v úterý na veřejné besedě k problematice.
 
"Občané a majitelé nemovitostí ve Starých Heřminovech na Bruntálsku se ostře ohrazují proti postupu místního zastupitelstva a požadují okamžité zastavení jednání o memorandu k výstavbě větrných elektráren. Ty by měly dosahovat výšky až 250 metrů. Situace v regionu eskaluje, místní spolky a dotčené obce se dožadují změn a zvažují žalobu na ministerstvo pro místní rozvoj vůli plošnému vyhlašování akceleračních zón pro obnovitelné zdroje," řekl. V petici obyvatelé žádají starostku a zastupitele o okamžité ukončení jednání s developery.

Proti projektu větrníků v akcelerační zóně Kamenný vrch vystupuje i obec. Právě zde by elektrárny měly být v těsném sousedství s domy. "Obec podává námitku v případě výstavby větrných elektráren v lokalitě Kamenný vrch," uvedla pro ČTK Skotnicová. Další informace týkající se jiných projektů či protestu obyvatel nechtěla před úterní besedou komentovat.

"Zastupitelé obce nevyjednali žádné konkrétní a prokazatelné výhody pro občany v případě takové zátěže. Záměr výstavby ohrožuje krajinný ráz, klid a výskyt chráněných živočichů. Větrníky o výšce 250 metrů, které se svou velikostí blíží pařížské Eiffelově věži, by zcela vizuálně i hlukově ovládly naše domovy," uvedl Brak.

Problém se podle něj netýká jen Starých Heřminov, ale celého Hornobenešovska a Bruntálska. "Území bylo zařazeno do návrhu akcelerační zóny s označením AOV60 Kamenný vrch a AOV59 Liščí vrch. Místní spolky i obce odeslaly ministerstvu pro místní rozvoj zásadní nesouhlas s tímto návrhem a požadují jeho úplné vyřazení. Argumentují mimo jiné rozporem s evropským právem, chybějícím posouzením vlivu na zdraví obyvatel - hluk, infrazvuk - a riziky spojenými se stavbou extrémně těžkých konstrukcí na poddolovaném území po historické těžbě," uvedl s tím, že pokud neuspějí, podají žalobu na stát.

Vládní plán na zavedení akceleračních zón vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy. Jde o vytipovaná území, kde je předem vyhodnocen minimální střet s ochranou přírody. Hlavním lákadlem pro investory je zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na rok. Pro obce v zónách zákon slibuje finanční bonusy a podíly z vyrobené elektřiny.

